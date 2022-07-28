中國前司法部長傅政華 遭控收賄1735萬美元 開庭受審

中國前司法部長傅政華（中）被控收賄，28日開庭審理。（圖／取自央視新聞）

中國前全國政協社會和法制委員會副主任、前司法部 長傅政華，此前因為收賄落馬，近日開庭顯示，他擔任各項職務期間收賄金額巨大，他當庭認罪悔罪，之後將會擇期宣判。

據央視新聞報導，7月28日吉林省長春市中級人民法院一審開庭審理傅政華受賄、徇私枉法一案。傅政華遭控於2005年到2021年，利用擔任北京 市公安 局副局長、局長、北京市委常委、公安部副部長、中央政法委員會委員、司法部部長、全國政協社會和法制委員會副主任等職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、職務調整、案件處理等方面提供幫助，本人直接或通過其親屬非法收受財物，共計折合人民幣1.17億餘元（約1735萬美元），「數額特別巨大」。

報導另稱，2014年至2015年，傅政華在擔任北京市公安局局長期間，對其弟弟傅衛華涉嫌嚴重犯罪問題線索隱瞞不報，不依法處置，致其長期未被追訴，情節特別嚴重。檢察機關提請以受賄罪和徇私枉法罪追究傅政華的刑事責任。

2021年10月，中國中央紀委國家監委發佈消息，傅政華涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。2022年3月，中央紀委國家監委宣佈，開除傅政華的黨籍、公職。

當時通報稱，傅政華「完全背棄理想信念，從未真正忠誠於黨和人民，徹底喪失黨性原則」，也稱他「參加孫力軍政治團夥，拉幫結派，結黨營私；在重大問題上弄虛作假、欺瞞中央，危害黨的集中統一；妄議黨中央大政方針，長期結交多名『政治騙子』，造成惡劣影響；長期違規領用和攜帶槍支，形成嚴重安全隱患」等多項罪名。