我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題

男團MIRROR演唱會巨屏掉落砸傷2人 1人昏迷指數3

中國發布「桑拿天」地圖 未來2天14省濕熱如蒸氣室

記者林則宏／即時報導
圖為25日重慶市氣象台發布「高溫橙色預警」，民眾頂著烈日外出。中新社
圖為25日重慶市氣象台發布「高溫橙色預警」，民眾頂著烈日外出。中新社

中國近期多地持續高溫濕熱，「出門5分鐘，流汗2小時」成為南方許多民眾的真實生活寫照。中國天氣網還特別發布全國「桑拿天」地圖，預計29、30日全中國將有超過14個省區市的天氣持續「燜蒸」，數億民眾得繼續一起「蒸桑拿」。

中國天氣網指出，29日，中國南方高溫天氣的範圍將有所縮減，但江西、湖南南部、安徽南部、四川東部、廣東、廣西大部分地區最高溫基本都在35℃以上，濕度則普遍在60%以上。濕熱交蒸，感受如同進入「桑拿房」（蒸氣室）。

另，江蘇中部、安徽中部、湖北東部等地雖不會出現高溫，但也會有「燜蒸」的感受，同樣屬於必「蒸」之地。

30日，「必蒸之地」範圍將進一步北擴，除江南、華南大部地區外，河北中南部、山東西北部、河南東北部等地在降雨過後濕度增大，加上最高溫基本都在32℃以上，將會體驗到和南方一樣的「桑拿感」。

與此同時，中國西北地區雖沒有桑拿天氣但也有高溫天氣，中國天氣網提醒當地民眾，出門務必要做好防曬。

中國天氣網指出，中國桑拿天頻發的區域集中在南方，尤其是海南、廣東、福建等地年均「桑拿天」日數都超過45天。這是由於夏季西太平洋副熱帶高壓主體常常掌控江南、華南大部分地區，下沈氣流增溫，導致這一帶又熱又悶，同時夏季風源源不斷的輸送水汽，使得這一帶空氣濕度加大。

高濕的天氣條件也與上述地區的地理環境有一定的關係，長江中下游河川縱橫，水源充足，蒸發旺盛；而華南一帶靠海，濕度也較大。

為什麽「桑拿天」會這麼難熬？中國天氣網氣象分析師王偉躍表示，一般來說，天熱時人們會通過出汗來降溫，汗液可及時帶走人體產生的熱量。但在「桑拿天」，由於濕度較大且風速較小，汗液蒸發速度大大減緩，外出幾分鐘衣服也能濕透，會感覺渾身黏黏的。

中國天氣網指出，由於人體產熱量和散熱量失衡，「桑拿天」極易導致中暑，尤其是喝水少和先天汗腺不發達的人，在「桑拿天」因身體不易排汗更容易中暑。此外，心肺功能不佳的民眾也應注意，高溫高濕的環境容易引發心血管疾病

中國天氣網發布全國「桑拿天」地圖，預計29日中國東南部的天氣仍將像是關在蒸氣室裡...
中國天氣網發布全國「桑拿天」地圖，預計29日中國東南部的天氣仍將像是關在蒸氣室裡。（取自中國天氣網）

高溫 河南 心血管疾病

上一則

傳馬雲計畫放棄對螞蟻集團控制權

延伸閱讀

北美科技人才排行榜 大華府居第4

北美科技人才排行榜 大華府居第4
「私釀假酒」釀大禍 印度村莊36人中毒身亡、50人送醫

「私釀假酒」釀大禍 印度村莊36人中毒身亡、50人送醫
聖路易地區創紀錄暴雨 洪水氾濫至少1死

聖路易地區創紀錄暴雨 洪水氾濫至少1死

熱死人 工會促訂酷熱休息令 港勞處研議

熱死人 工會促訂酷熱休息令 港勞處研議

熱門新聞

中國網路近日瘋傳至少七段性愛視頻，女主角就是中國「最美警花」張津瑜，引發軒然大波 。（取材自推特）

中國「最美警花」性愛片外洩 微博全封殺 網友仍各顯神通

2022-07-24 09:00
機器人是「中國製造2025」計畫瞄準的十大領域之一。(美聯社)

中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強

2022-07-22 11:08
中國傳出有女子攜父母參加湖南旅行團，因為購物遭導遊辱罵，父親心臟病發猝死。圖為張家界大峽谷玻璃橋。（新華社）

疑未購物遭導遊辱罵 爭吵中遊客心臟病發猝死

2022-07-23 10:41
美眾議長波洛西若訪台，中國戰機有可能伴飛並攔截。（取材自中國軍網）

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

2022-07-27 21:52
眾院議長波洛西計畫訪台，引起不少討論。（美聯社）

北京三度表態：不排除軍事回應波洛西訪台

2022-07-23 11:53
男子在意自己的身高。(取材自第一眼)

急了 34歲男10年相親100次 母勸別挑了 「只要女的就結吧」

2022-07-27 11:00

超人氣

更多 >
拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題

拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題
失蹤近3個月 芝大中國留學生找到了 人在洛杉磯

失蹤近3個月 芝大中國留學生找到了 人在洛杉磯
中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截
最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成

最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成
田州華裔女斐濟蜜月遭夫殺害 遺體重創 只得火化送返美

田州華裔女斐濟蜜月遭夫殺害 遺體重創 只得火化送返美