中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

美眾議長波洛西若訪台，中國戰機有可能伴飛並攔截。（取材自中國軍網）

中國外交部與軍方已多次警告美國眾議長波洛西 不得訪問台灣。環球時報旗下微信公眾號「樞密院十號」推算稱，波洛西若訪台，中國將在東海上空派出殲16、甚至殲20伴飛並攔截，殲16D電子戰機負責壓制支援。

「樞密院十號」28日刊文稱，中國軍方已就波洛西訪台做了多種因應的分析，當中以解放軍 戰機進行伴飛攔截可能性最大，對波洛西可能走哪條線，戰機會在哪裡攔、怎麼攔，已有評估。

文章稱，華盛頓直飛台北，距離約7850英里，也就是大約12633公里。以美國軍方聲稱要提供飛機，首先想到的是C-17運輸機，它擁有比較完善的電子戰設備，具備一定的自衛能力。面對攻擊時，不至於完全坐以待斃。但是C-17從華盛頓直飛台北松山機場，中途必須加油， C-17可以空中加油，但是搭載重要客人的時候，還要進行空中加油，風險稍高。

此外，其他的行政專機，如灣流550改裝的C-37A，最大航程6300英里，而C-37B最大航程6700英里，波音737的C-40行政專機最大航程9000公里，航程都不夠，都必須中途加油。

當然空軍一號能執行這項任務，航程遠、電子對抗措施更多，但這可是總統座機，給波洛西用的可能性不大。

如果波洛西想直達台北，另一種方案，就是中途歇歇腳，從日韓基地飛往台北。去年6月份，美國三名參議員率領共和黨和民主黨的10人團，三小時「閃電式」訪台，當時就是一架編號5105的C-17A降落在台北的松山機場。

據稱，當時這架C-17就是從韓國烏山空軍基地起飛直接飛往台北松山的。同年7月15日上午，美軍的一架C-146A行政專機從日本沖繩基地起飛於9時32分抵達松山。這兩次分別是從日韓基地起飛。

文章說，無論是直飛航線 飛，還是從日韓基地飛，波洛西的座機都會經過中國的東海附近上空。這就為解放軍進行伴飛、攔截提供了可能。波洛西的航線完全在解放軍的陸基戰鬥機的作戰半徑內。屆時，殲-16甚至殲-20，在預警機的指揮下，相互配合，一前一後，一明一暗，可以去伴飛攔截。在對方處於東海上空的時候，可以先伴飛，通過無線電進行溝通。

這個時候，波洛西的飛機還沒犯國際法，但在即將進入台灣空域前進行警告和攔截。

美軍可以從兩個方向派出兵力進行護航。一個是日本的沖繩基地，另外一個就是派出雷根號航母在航線附近，或者台島以東航行，然後派出艦載機護航。據台媒聲稱，去年美國議員訪台灣時，美軍印太司令部同時安排美航母雷根號戰鬥群在台灣東部外海航行，以確保三位議員安全。此外，台軍部署在本島以及外島上的防空系統，可能對解放軍進行跟蹤監視。

不過，中方有殲-16D電子戰飛機進行壓制支援，陸基導彈部隊對美航母進行威懾。這樣的話，美軍占不了什麼便宜，甚至說非常被動。

另一種可能是，為了降低解放軍攔截的風險，波洛西先飛往關島的安德森空軍基地，然後從關島由東向西飛向台北，或者從其他方向進行中繼，然後從台島東部進入。這條航線雖然比較繞，但是它從台島東部進入，距離中國比較遠，確實給解放軍的伴飛攔截製造障礙。

美方仍然可以從沖繩基地和航母起飛飛機進行護航。但是如果美國這樣選擇，說明美方從趾高氣揚防台，變成了偷偷摸摸訪台了。而且，解放軍的空中力量是能夠抵達台島東部的，儘管這種距離會削弱解放軍投送到位的實力，設置很多障礙，但這裡仍然在解放軍陸基彈道導彈的控制範圍內，也有其他措施對其進行威懾。

文章說，波洛西作為一個高價值目標，它的座機又非常脆弱，美軍方除非想把波洛西陷於死地，否則也不敢首先對解放軍開火。這種情況下，解放軍如果進行攔截，也足以對波洛西構成強大威懾。