我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

可能放慢升息 那指大漲逾4%

新冠篩檢2次陰性 拜登：將恢復實體工作

習近平：中共20大將宣示「黨要舉什麼旗、走什麼路」

中央社／台北27日電
中國國家主席習近平。（新華社）
中國國家主席習近平。（新華社）

中共總書記習近平在主持省部級幹部「迎接二十大」專題研討班時說，中共20大將明確宣示黨在新征程上「舉什麼旗、走什麼路」，朝著什麼樣的目標繼續前進，具有「十分重大的意義」。

新華社報導，中共26至27日在北京舉辦省部級主要領導幹部「學習習近平總書記重要講話精神，迎接黨的二十大」專題研討班。習近平在與會發表講話時，作上述表示。

習近平說，即將召開的中共20大，是在進入全面建設社會主義現代化國家新征程的關鍵時刻，召開的一次十分重要的大會。將科學謀劃「未來5年乃至更長時期」黨和國家事業發展的目標任務和大政方針，事關「黨和國家事業繼往開來」，事關「中國特色社會主義前途命運」，事關「中華民族偉大復興」。

他表示，中共20大明確宣示黨在新征程上「舉什麼旗、走什麼路、以什麼樣的精神狀態、朝著什麼樣的目標繼續前進」，對團結和激勵全國各族人民為奪取中國特色社會主義新勝利而奮鬥，具有十分重大的意義。

習近平說，中共20大要對全面建成社會主義現代化強國兩步走戰略「安排進行宏觀展望」，重點部署未來5年的戰略任務和重大舉措。未來5年是全面建設社會主義現代化國家「開局起步的關鍵時期」，搞好這5年的發展對於實現「第二個百年奮鬥目標」至關重要。

他提到，要緊緊抓住解決不平衡、不充分的發展問題，著力在「補短板、強弱項、固底板、揚優勢」上下功夫，研究提出解決問題的新思路、新舉措。

習近平說，中國需要應對的風險和挑戰、需要解決的矛盾和問題比以往更加錯綜複雜。全黨必須增強憂患意識，堅持底線思維，堅定鬥爭意志，增強鬥爭本領，以正確的戰略策略應變局、育新機、開新局，依靠頑強鬥爭打開事業發展新天地，最根本的是「要把我們自己的事情做好」。

他聲稱，面對突如其來的新冠疫情，中共「堅持人民至上、生命至上，開展抗擊疫情人民戰爭、總體戰、阻擊戰，最大限度保護了人民生命安全和身體健康，統籌經濟發展和疫情防控取得世界上最好的成果」。

習近平還提到，中共依照「憲法」和「基本法」有效實施「對特別行政區的全面管治權」，制定實施香港特別行政區維護國家安全法，「牢牢把握香港大局」。

中共 習近平 疫情

上一則

下半年中國經濟有三風險 疫情、房地產和失業率

延伸閱讀

拜習傳28日通話 美中設護欄 聚焦台、俄烏

拜習傳28日通話 美中設護欄 聚焦台、俄烏
共和黨要角 力挺波洛西訪台

共和黨要角 力挺波洛西訪台
新聞眼／陸高調鞏固九二共識 同向藍綠喊話

新聞眼／陸高調鞏固九二共識 同向藍綠喊話
習晤印尼總統：同舟共濟展大國擔當 全力支持G20峰會

習晤印尼總統：同舟共濟展大國擔當 全力支持G20峰會

熱門新聞

中國網路近日瘋傳至少七段性愛視頻，女主角就是中國「最美警花」張津瑜，引發軒然大波 。（取材自推特）

中國「最美警花」性愛片外洩 微博全封殺 網友仍各顯神通

2022-07-24 09:00
機器人是「中國製造2025」計畫瞄準的十大領域之一。(美聯社)

中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強

2022-07-22 11:08
中國傳出有女子攜父母參加湖南旅行團，因為購物遭導遊辱罵，父親心臟病發猝死。圖為張家界大峽谷玻璃橋。（新華社）

疑未購物遭導遊辱罵 爭吵中遊客心臟病發猝死

2022-07-23 10:41
眾院議長波洛西計畫訪台，引起不少討論。（美聯社）

北京三度表態：不排除軍事回應波洛西訪台

2022-07-23 11:53
陳春花遭質疑是從歐洲文憑工廠「愛爾蘭歐洲大學」達到博士學位，此後憑藉這個學位進入大學教書。（取材自北京大學國家發展研究院官網）

剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查

2022-07-20 11:27
俄軍將使用中國製的紅箭12反坦克導彈。此導彈整套重約22公斤，適合單兵作戰。（取材自微博）

俄媒：中國製紅箭12反坦克導彈 將對付北約援烏坦克

2022-07-23 23:01

超人氣

更多 >
社安金明年4變革 可望每月多拿180元 完全退休年齡調高

社安金明年4變革 可望每月多拿180元 完全退休年齡調高
南加華醫護妻 持槍未上膛 抗匪中3槍

南加華醫護妻 持槍未上膛 抗匪中3槍
卸任後首回華府演說 川普批拜登、稱讚習近平

卸任後首回華府演說 川普批拜登、稱讚習近平
向佐傳出軌視訊畫面流出 女生遭起底曾演「三十而已」

向佐傳出軌視訊畫面流出 女生遭起底曾演「三十而已」
世說新聞╱近百歲華人夫妻照顧癱瘓孫22年 竟屢被歧視

世說新聞╱近百歲華人夫妻照顧癱瘓孫22年 竟屢被歧視