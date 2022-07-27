下半年中國經濟有三風險 疫情、房地產和失業率

第一財經研究院半年報發出政策建議，要求中國當局全力化解房地產市場風險，重塑市場信心。(Getty Images)

第一財經研究院27日發表「2022中國宏觀經濟半年報」指出，下半年經濟恢復將面對多重挑戰：首先是疫情 對經濟的負面影響暫時不會消失，居民消費與企業投資均受制約；其次，房地產 行業多起風險事件打擊居民購房信心；第三，青年失業率高漲是社會的不穩定因素，若民眾對未來預期收入信心不足，將影響中國國內的消費需求。

這份研究認為，疫情對不同經濟部門帶來的影響不盡相同。根據中國國家統計局數據，6月消費者價格指數（CPI）年增2.5%，創下23個月新高。居民消費價格上漲主要與食品、能源有關，這兩個品類的商品價格通常具有更高的波動性；疫情觸發居民囤貨需求，食品價格增速為2020年10月以來最高，考慮到食品占CPI權重接近30%，其支撐了CPI走高。

下半年，對居民消費者價格而言，在本土疫情發散、俄烏衝突持續的背景下，食品、能源價格可能進一步支撐CPI上漲，但綜合來看居民消費價格漲幅不會持續突破3%。

自2021年10月以來工業生產者價格（PPI）年增速持續下降，6月數據為6.1%。對工業企業而言，供需兩方面的情況都表明下半年PPI存在進一步下行的可能。

報告稱，就業 改善主要與核心勞動人群（25-59歲）就業增加有關，6月25-59歲人口城鎮調查失業率降至4.5%，與此同時，16-24歲人口失業率仍在上升，6月數據達到19.3%。中國國家統計局發言人付凌暉表示，青年失業率與大專院校畢業生總量創新高，疫情影響下企業吸納就業能力下降，年輕人求職渠道在疫情條件下受到阻礙有關。未來隨著經濟活動的復甦，預計失業率將進一步走低，但相關就業幫扶政策也需要適當向青年群體傾斜，以緩解結構性就業難的問題。

房地產則可能還需要經歷洗牌和「陣痛」。雖然多個城市增加了年內供地面積，但房企在「三道紅線」和一手房限價政策的制約下，拿地意願不強。從下半年來看，監管部門針對房地產開發商的嚴監管措施未有放鬆跡象，下半年房地產投資增速或維持在低位。

研究稱，年內疫情將持續對經濟形成擾動，對居民的未來收入預期形成衝擊；針對房屋貸款的信貸政策近期有所放寬，但其對居民購房需求的刺激效果仍需要時間的驗證。此外，目前中國樓市發生的風險事件也會影響居民部門對未來房地產市場的信心，對房地產需求將變得更為謹慎。

報告提出以下政策建議：1、對於疫情低風險地區，有針對性地放鬆核酸常態化檢測以及嚴格的封控措施；2、加強對疫苗的研發和接種；3、加強公共醫療體系建設；4、進一步擴大消費刺激政策。例如上海等，恰好也是數位人民幣的主要試點城市，可考慮在主要試點城市中向特定家庭和小微企業發放數位人民幣，直接進行現金補貼；5、化解房地產市場風險，重塑市場信心。「房住不炒」的定位不會改變，保交樓應是房地產市場健康有序發展的第一要務。針對目前一些地方出現的亂象，建議地方政府應成立房地產專項紓困基金，實行監管權力，協調房地產企業、銀行、消費者三者之間的權益分配，促使房地產行業健康發展和良性循環，早日恢復行業信心。