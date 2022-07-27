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針對波洛西訪台 胡錫進：中方要做好全面攤牌準備

記者賴錦宏／即時報導
針對盛傳的波洛西訪台消息，中國官媒《環球時報》前任總編輯胡錫進針對26日在微博發文稱，「我們這一次就是要做好全面攤牌的準備」。圖為早前的共機的巡航畫面。（新華社）
針對盛傳的波洛西訪台消息，中國官媒《環球時報》前任總編輯胡錫進針對26日在微博發文稱，「我們這一次就是要做好全面攤牌的準備」。圖為早前的共機的巡航畫面。（新華社）

針對聯邦眾院議長波洛西（Nancy Pelosi）盛傳8月訪台，北京官方連日表明反對，強調會嚴陣以待。中國官媒《環球時報》前任總編輯胡錫進26日在微博發文稱，他不是鼓動開啟戰爭，又稱「我們這一次就是要做好全面攤牌的準備，他們膽敢往前邁一小步，我們就跨一大步，堅決壓倒美台不斷加碼挑釁的囂張氣焰」。

胡錫進的文章稱，期待解放軍戰機做一次了不起的「伴飛」，隨佩洛西的座機一起飛到台灣上空去，開闢解放軍戰機在台灣上空巡航的偉大先例。這個先例的意義要遠遠壓過波洛西竄訪台灣的意義。

文章續稱，中共解放軍戰機早晚是要飛到台灣上空去的，這是宣示對台灣主權合理而正義的行動。為邁出這一步，中方需要一個契機，它將促使國際社會更加理解中國這樣做不是「挑釁」，而是順理成章的邁進。波洛西訪台將構成台海局勢的重大事變，中共解放軍做出強烈反應符合國際社會的預期，派戰機飛越台灣更加師出有名。

文章又稱，「老胡這可不是鼓動開啟戰爭」，作為前軍人和台海局勢跟蹤者，他有非常堅定的信心：台軍決不敢向「伴飛」波洛西座機的解放軍戰機開火。他們平時就不敢，波洛西訪台時他們尤其不敢，因為他們一定會遭到解放軍的猛烈報復。那將意味著台軍打響第一槍，有可能導致台灣割據政權走向滅亡的台海全面戰爭提前到來。

文章最後稱，「第一個球在波洛西和與她打配合的拜登政府腳下，第二個球在台灣民進黨當局腳下。我們這一次就是要做好全面攤牌的準備，他們膽敢往前邁一小步，我們就跨一大步，堅決壓倒美台不斷加碼挑釁的囂張氣焰」。

據早前報導，胡錫進25日（周一）發文稱，波洛西訪台將製造中美的「狹路相逢」，中共解放軍將出師有名，是對台灣軍事控制的契機。一旦中美發生海上衝突，「美國航母編隊將被消滅」。

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