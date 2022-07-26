中國疾控中心換帥 60歲高福因「年齡原因」不再擔任

高福因年齡原因，不再擔任中國疾控中心主任、黨委常委。(澎湃新聞)

在中國本土疫情 持續嚴峻之際，中國疾控中心26日下午召開幹部大會，宣布由中國工程院院士沈洪兵任中國疾控中心主任，高福則因年齡原因不再擔任。

中國防疫 政策主要由衛健委、國家疾控局和旗下的中國疾控中心等統籌和執行，據中國國家衛健委副主任、疾控局局長王賀勝26日宣布，沈洪兵任中國疾控中心主任、黨委常委（兼），盧江任黨委書記、副主任（兼），周宇輝任黨委副書記等人士安排，60歲的高福因年齡原因，不再擔任中國疾控中心主任、黨委常委。

該場幹部大會還指出，中國疾控中心近日已由國家衛生健康委劃轉國家疾控局管理，此次調整是結合工作實際要求下的決定。

新任中國疾控中心主任沈洪兵。(取自中國工程院官網)

王賀勝說，高福2017年擔任中心主任以來，堅持圍繞中心、服務大局、履職盡責，為中心建設和疾控事業發展，特別是在新冠肺炎疫情防控中帶領中心全體同志作出了重要貢獻。

王賀勝表示，沈洪兵是中國工程院院士，公共衛生領域知名專家，現任國家疾控局黨組成員、副局長，曾任南京醫科大學校長、黨委副書記，是中心主任的合適人選。

公開資訊顯示，沈洪兵1964年出生，是中國流行病學專家，從事腫瘤 分子流行病學研究30年，2019年當選中國工程院院士。2021年5月，中國國家疾病預防控制局正式掛牌時，沈洪兵為副局長。