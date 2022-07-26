我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王力宏確診新冠肺炎 症狀曝光了

共和黨眾議員反聯邦同婚保護法 卻出席兒子同性婚禮

波洛西擬訪台 中國國防部：絕不會坐視不管

記者廖士鋒／即時報導
中國國防部26日針對波洛西訪台發表強硬聲明，稱共軍絕不會坐視不管。（圖／取自中國國防部官網）
中國國防部26日針對波洛西訪台發表強硬聲明，稱共軍絕不會坐視不管。（圖／取自中國國防部官網）

眾院議長波洛西擬於近期訪問台灣，中國外交部對此已表明反對立場，中國國防部今也表態稱，「中國軍對絕不會坐視不管」，中國外交部今則敦促美國慎重妥善處理涉台問題，「找到新形勢下中美相互尊重、和平共處、互利共贏的正確相處之道」。

中國國防部26日傍晚發出聲明，發言人譚克非以「答記者問」形式，對波洛西計畫於8月訪台，共軍是否會做出軍事回應，他表示，作為美國政府「三號人物」，波洛西如果訪台，「將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重危害中國主權和領土完整，嚴重破壞中美關系政治基礎，必然對中美兩國兩軍關係造成極其嚴重的破壞，導致台海局勢進一步緊張升級」。

聲明並提到，中方要求美方以實際行動履行不支持「台獨」的承諾，不得安排波洛西訪台。「如果美方一意孤行，中國軍隊絕不會坐視不管，必將採取強有力措施挫敗任何外部勢力干涉和『台獨』分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整」。

此外，近日前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）稱美中雙方在台灣問題上的言辭降溫將緩解緊張局勢，減少衝突的可能性，改善兩國關係，對此中國外交部發言人趙立堅26日表示贊同這個說法，且他還呼籲，「美國要恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題，與中方相向而行，找到新形勢下中美相互尊重、和平共處、互利共贏的正確相處之道」。

波洛西 國防部 眾院

上一則

會見印尼總統佐科威 習近平：全力支持G20峰會

下一則

34歲機長離職 國航為「培訓費」告上法院 索賠1066萬

延伸閱讀

波洛西訪台將祭軍事行動？ 中外交部再嗆：嚴陣以待

波洛西訪台將祭軍事行動？ 中外交部再嗆：嚴陣以待
白宮反對波洛西訪台 金融時報：恐引發各國寒蟬效應

白宮反對波洛西訪台 金融時報：恐引發各國寒蟬效應
波洛西傳下月訪台 紐時：白宮憂中國封鎖台灣海峽

波洛西傳下月訪台 紐時：白宮憂中國封鎖台灣海峽
彭博：波洛西若訪台 會在拜登和習近平通話幾天後

彭博：波洛西若訪台 會在拜登和習近平通話幾天後

熱門新聞

中國網路近日瘋傳至少七段性愛視頻，女主角就是中國「最美警花」張津瑜，引發軒然大波 。（取材自推特）

中國「最美警花」性愛片外洩 微博全封殺 網友仍各顯神通

2022-07-24 09:00
曾經因日本前首相安倍死亡後與澎湃新聞連線時哽咽，而遭到中國網友網暴的中國媒體人曾穎，19日中午在日本寓所自殺。作家陳嵐證實，目前正在搶救中。（搜狐網）

為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」

2022-07-19 12:51
機器人是「中國製造2025」計畫瞄準的十大領域之一。(美聯社)

中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強

2022-07-22 11:08
中國傳出有女子攜父母參加湖南旅行團，因為購物遭導遊辱罵，父親心臟病發猝死。圖為張家界大峽谷玻璃橋。（新華社）

疑未購物遭導遊辱罵 爭吵中遊客心臟病發猝死

2022-07-23 10:41
眾院議長波洛西計畫訪台，引起不少討論。（美聯社）

北京三度表態：不排除軍事回應波洛西訪台

2022-07-23 11:53
陳春花遭質疑是從歐洲文憑工廠「愛爾蘭歐洲大學」達到博士學位，此後憑藉這個學位進入大學教書。（取材自北京大學國家發展研究院官網）

剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查

2022-07-20 11:27

超人氣

更多 >
紐約「愛炫」牧師宣道到一半 百萬首飾當眾被搶

紐約「愛炫」牧師宣道到一半 百萬首飾當眾被搶
全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬

全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬
馬斯克大動作消毒 發表與布林2小時前開心合照

馬斯克大動作消毒 發表與布林2小時前開心合照
疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕

疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕
中國警告波洛西不得訪台 前議長金瑞契推文怒嗆

中國警告波洛西不得訪台 前議長金瑞契推文怒嗆