波洛西擬訪台 中國國防部：絕不會坐視不管

中國國防部26日針對波洛西訪台發表強硬聲明，稱共軍絕不會坐視不管。（圖／取自中國國防部官網）

眾院 議長波洛西 擬於近期訪問台灣，中國外交部對此已表明反對立場，中國國防部 今也表態稱，「中國軍對絕不會坐視不管」，中國外交部今則敦促美國慎重妥善處理涉台問題，「找到新形勢下中美相互尊重、和平共處、互利共贏的正確相處之道」。

中國國防部26日傍晚發出聲明，發言人譚克非以「答記者問」形式，對波洛西計畫於8月訪台，共軍是否會做出軍事回應，他表示，作為美國政府「三號人物」，波洛西如果訪台，「將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重危害中國主權和領土完整，嚴重破壞中美關系政治基礎，必然對中美兩國兩軍關係造成極其嚴重的破壞，導致台海局勢進一步緊張升級」。

聲明並提到，中方要求美方以實際行動履行不支持「台獨」的承諾，不得安排波洛西訪台。「如果美方一意孤行，中國軍隊絕不會坐視不管，必將採取強有力措施挫敗任何外部勢力干涉和『台獨』分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整」。

此外，近日前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）稱美中雙方在台灣問題上的言辭降溫將緩解緊張局勢，減少衝突的可能性，改善兩國關係，對此中國外交部發言人趙立堅26日表示贊同這個說法，且他還呼籲，「美國要恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題，與中方相向而行，找到新形勢下中美相互尊重、和平共處、互利共贏的正確相處之道」。