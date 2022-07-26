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會見印尼總統佐科威 習近平：全力支持G20峰會

記者陳政錄／北京報導
中印雙方代表會談。新華社
中印雙方代表會談。新華社

中國國家主席習近平26日會見到訪的印尼總統佐科威。對於外界關注佐科威是否邀習近平出席G20峰會，據新華社報導，習近平說，中方全力支持印尼主持召開20國集團領導人峇里島峰會，願和印尼加強協調配合，確保峰會取得圓滿成功。

自新冠疫情爆發以來，習近平就不曾出訪，僅於7月1日赴香港出席特首交接、回歸25周年慶祝活動。

據新華社，習近平首先表示，「你（佐科威）是北京冬奧會後中方接待的首位外國元首，充分體現了雙方對發展中印尼關係的高度重視」。

習近平說，願和佐科威一道，繼續引領中印尼關係行穩致遠，更好造福兩國人民，為地區和世界和平穩定作出更大貢獻。他還提到，雙方要推動高質量共建「一帶一路」合作不斷走向深入，結出更多碩果。力爭如期高質量建成雅萬高鐵，實施好「區域綜合經濟走廊」和「兩國雙園」等重大合作項目。

習近平說，中方將繼續全力支持印尼建設區域疫苗生產中心，密切公共衛生合作，願繼續擴大進口印尼大宗商品和優質農副產品，願積極參與建設印尼新首都和北加里曼丹工業園，擴大發展融資合作，在數位經濟、綠色發展等領域培育新增長點。

對於G20峰會，習近平說，中方全力支持印尼主持召開廿國集團領導人峇里島峰會，也將全力支持印尼當好明年東協輪值主席國，歡迎印尼繼續參與「金磚+」合作。

據報導，佐科威說，感謝中方支持印尼做好20國集團主席國工作，印尼願和中方密切協調，推動20國集團領導人峇里島峰會取得成功。

報導稱，兩國元首還就烏克蘭危機等問題交換意見，認為國際社會應該為勸和促談創造條件，並共同發表此次會晤的聯合新聞聲明，簽署共同推進絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路倡議與「全球海洋支點」構想有關合作的諒解備忘錄以及疫苗、綠色發展、網路安全、海洋等領域合作文件。

習近平(右)會見佐科威。新華社
習近平(右)會見佐科威。新華社

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