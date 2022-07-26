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曾志偉投資深圳公司驚傳老闆潛逃 大批民眾狂追債

記者黃保慧／即時報導
曾志偉驚傳投資失利。圖／本報系資料照
曾志偉驚傳投資失利。圖／本報系資料照

69歲港星曾志偉接下TVB電視台副總經理僅8個月，就被升為節目內容營運總經理，更跨界投資深圳市輕鬆到家科技股份有限公司，不過這間公司近日卻被爆料資金疑似出狀況，傳出老闆躲債潛逃消息，讓不少投資人氣得到公司外討錢。

據中媒報導，曾志偉投資的輕鬆到家科技股份有限公司，開發一款「輕鬆到家家政服務」的app，共取得約1.5億人民幣（約2220.7萬美元）的投資，其中曾志偉的資金占比約2%左右。此app主要提供清潔、保姆、做飯等家庭服務，用戶超過200萬，服務人員超過3000人，年營業額可高達5000萬人民幣（約740萬美元）。

但最近疑似因疫情營運出狀況，有部分技師離職，人員又縮減導致人力不足，今年5月以來，網路上就頻傳「輕鬆到家跑路」、「輕鬆到家集資詐騙」等消息；6月底更出現技師被煽動集體離職。此狀況遭大批用戶、技師及受僱管家抗議討債，有受影響用戶更創立群組準備追回款項，金額從幾百元到兩萬多元不等，消費者氣到前往「輕鬆到家」的辦公室，在門外大喊：「必須還錢！」對此曾志偉尚未有相關回應。

投資 疫情 詐騙

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