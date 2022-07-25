中國首款新冠口服藥「阿茲夫定」獲批上市 療程5天

阿茲夫定是首款抑制新冠病毒中國研發的口服小分子藥物。它具有廣譜抑制RNA病毒複製的作用。（取材自阿茲夫定官網）

上海復星醫藥25日發公告稱，公司控股子公司復星醫藥產業與河南 真實生物科技有限公司簽訂《戰略合作協議》，就推進雙方聯合開發並由復星醫藥產業獨家商業化阿茲夫定（Azvudine）等事宜達成戰略合作。

阿茲夫定是中國研發的口服小分子藥物。它具有廣譜抑制RNA病毒複製的作用，新冠病毒同屬以RNA作為遺傳物質的病毒，經臨床試驗證明，它對新冠病毒有良好抑制作用。

阿茲夫定25日獲中國國家藥監局應急附條件批准用於治療普通型新冠肺炎 成年病人。

首款中國國產新冠口服藥物「阿兹夫定」（Azvudine），日前正式向國家藥品監督管理局提交治療新冠病毒適應症的上市申請，並已獲受理。據了解，阿茲夫定具有抑制新冠病毒的活性，只要服用五天就能清除病毒，但僅針對早期至中度症狀的患者，而評價小分子藥物更重要的指標是其對於重症的預防效果。

河南日報報導，2020年4月以來，阿茲夫定先後在國內外獲批開展Ⅲ期臨床試驗。臨床試驗結果顯示，患者服用後可顯著改善臨床症狀，包括縮短中度的新冠肺炎患者症狀的改善時間，提高臨床症狀改善的患者比例，達到臨床優效結果。

在抑制新冠病毒作用方面，阿茲夫定具有抑制新冠病毒的活性，病毒清除時間約為五天。在安全性方面，阿茲夫定片總體耐受性良好，不良事件發生率阿茲夫定組與安慰劑組無統計學差異，未增加受試者風險。