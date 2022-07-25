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普渡眾生難？中國多處佛教場所清查爭議人物

中央社北京25日電
南京玄奘寺供奉日本戰犯牌位引起社會嘩然，多地佛教協會紛發出通知要求清查各佛教場所。（取材自觀察者網）
南京玄奘寺供奉日本戰犯牌位引起社會嘩然，多地佛教協會紛發出通知要求清查各佛教場所。（取材自觀察者網）

南京玄奘寺供奉日本戰犯牌位一事引起中國社會公憤。多地佛教協會這幾天紛紛發出通知要求清查各佛教場所，有些明確指出「不得出現政治、歷史反面人物」。

綜合網路訊息，江西省佛教協會和甘肅省定西市佛教協會發出的通知都表示，要汲取此事教訓，各佛教協會、寺院和佛學院要展開自查，全面排查祈福牌位、超度牌位等，「確保陳列物中不得出現政治、歷史反面人物、違法犯罪份子及其他有爭議人物」。

澎湃新聞報導，廣東省佛教協會23日發布的通知稱，各地佛教活動場所要立即行動起來，積極開展本場所內的牌位排查工作，將牌位逐一登記造冊。如發現不合規牌位的情況立即整改並上報所屬佛教團體。

浙江紹興龍華寺微信公號發布的消息顯示，浙江省佛教協會會長光泉大和尚和浙江民族宗教事務委員會官員一行4人23日到龍華寺檢查佛教場所供奉牌位相關工作，他們提出，牌位登記要做到供奉人和聯繫方式清晰明瞭。

此外，內蒙古鄂溫克旗委多名政府部門人員22日也到旗內4所佛教寺廟專項檢查，包括對寺廟內供奉佛像、牌位、功德牌、捐贈物品及使用書籍教材重點檢查。

有網友日前曝光今年2月拍得的照片，顯示南京玄奘寺供奉涉及南京大屠殺的數名日本戰犯牌位，引發輿論關注。

南京官方24日深夜發布調查結果，指供奉人吳啊萍知道了松井石根等5名戰犯的罪行，產生心理陰影，長期被噩夢纏繞。在接觸佛教後，她產生了透過供奉5名侵華日軍戰犯「解冤釋結」、「脫離苦難」的想法。在南京廣播電視台發布的影片中，她表示想跟所有被她傷害到的人道歉、懺悔。

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