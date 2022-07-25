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地表超過華氏158度可煎蛋 廣東30縣市發高溫紅色預警

記者賴錦宏／即時報導
廣東全省掛高溫預警的縣區從昨日的11個增至今日的30個。部分地區地表溫度超過攝氏70度。（微博照片）
廣東全省掛高溫預警的縣區從昨日的11個增至今日的30個。部分地區地表溫度超過攝氏70度。（微博照片）

廣東高溫天氣持續，各地不斷刷新年內高溫紀錄。25日，廣州市氣象台陸續發布高溫紅色預警，截止下午14時，越秀、天河、白雲、荔灣、海珠、黃埔、花都等7個區紅色預警已經生效，多個區最高氣溫達到攝氏40度(華氏104度)。廣東發布高溫紅色預警的地市仍在增加，至當日下午，全省掛「紅」的縣區從昨日的11個增至今日的30個。

香港文匯網，廣東高溫紅色預警信號生效區域主要集中在珠三角廣州佛山、粵東梅州揭陽、粵北韶關清遠三個片區，其中，韶關除了樂昌、翁源外，其他區縣均掛「紅」，佛山除三水區是高溫橙色預警外，其他區均為紅色預警；廣州中心城區是高溫的「重災區」，越秀、天河等中心六區，全部發布紅色預警。

另據「總得來趟廣州吧」公眾號，廣東一些地區的最高氣溫，已經突破了攝氏40度(華氏104度)，而這些地區的平均氣溫，也要比常年高出攝氏2-3度，特別是根據有關氣象監測站的監測數據，這些地區的地表溫度，紛紛超過了攝氏50度(華氏122度)，更有甚者，地表溫度達到了攝氏70度(華氏158度)，很多人調侃，在馬路上都可以「煎雞蛋」了。

根據指南，發布高溫紅色預警信號的區域，除了特殊職務，戶外作業均暫停。當天，廣州各區常態化核酸篩查工作仍在繼續，在荔灣區，核酸篩查人員堅持在崗位上，不過，他們也做足了降溫工作。可看到，工作人員沒有穿戴防護服，取而代之的是隔離服。同時，在採樣人員工作台下，放置了一大塊冰磚，使現場十分涼爽。

當前正值「三伏天」，不少廣州市民趁著高溫前往各大醫院天灸，他們普遍認為越是高溫天，天灸預防、治療疾病效果越明顯。在廣東省中醫院芳村醫院看到，數百人在現場排隊，10多名工作人員為他們逐個貼天灸藥膏。

高溫炙烤下，不少市民前往水果店購買消暑水果，西瓜銷量明顯增加。

據氣象部門發布消息，廣東高溫天氣仍將持續到7月底，提醒市民及各部門，要主動做好降溫工作。

高溫 灣區 香港

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