南京玄奘寺供奉日軍戰犯牌位者被捕 供稱是個人行為

南京玄奘寺供奉日本戰犯的當事人已被警方找到並刑事拘留。（新華網）

南京玄奘寺供奉侵華日軍戰犯牌位的當事人吳啊萍已被警方找到並已刑事拘留。南京市委市政府昨晚（24日）通報事件處理經過，認為這是一起個人行為，沒有人唆使與共謀。

央視新聞報導，在玄奘寺供奉侵華日軍戰犯牌位者為32歲的吳啊萍，大學學歷，自幼在原籍福建晉江生活，2000年遷至南京隨父母生活，2009年到北京 某醫學 院就讀，2013年進入南京某醫院從事護理工作，2019年9月辭職去五台山某寺廟當居士。

通報稱，2017年12月18日，吳啊萍到玄奘寺要求供奉牌位，並在登記表上填寫「松井石根、谷壽夫、野田毅、田中軍吉、向井敏明、華群（美國人明妮．魏特琳）」6人名字。當值僧人靈松（1979年9月生，初中輟學）詢問被供奉者是其親屬還是朋友，吳啊萍謊稱是其朋友。

寺廟按照每個牌位每年100元標準、供奉5年共收費3000元，靈鬆開具了收據，注明供奉時間「2018—2022」，隨後在黃色牌位紙（9×4公分）上寫下標注「友」字的6人名字和「吳啊萍」落款，塑封後擺放於地藏殿的往生蓮位區距地面高度約3米處。2018年底，玄奘寺對地藏殿進行修繕，陸續將牌位全部撤下。2021年12月地藏殿修繕完畢後，牌位被擺回原處。

2022年2月26日，一名女信眾到玄奘寺地藏殿尋找自己供奉的牌位，僧人慶玄、祿玄與幾名遊客一起幫助尋找，其間發現了侵華日軍戰犯牌位，一遊客拍下照片。慶玄隨即撤下5名侵華日軍戰犯牌位，當晚將此事告知住持傳真，傳真要求嚴禁外傳，此後一直未向主管部門報告。7月21日，拍照遊客將照片發佈到社交平臺，被大量轉發，引起社會高度關注。

通報說，經公安 機關調查，吳啊萍供奉侵華日軍戰犯牌位屬個人行為，未發現其受人指使或與他人共謀的情況。據吳啊萍供述，她到南京後瞭解到侵華日軍戰犯的暴行，知道了松井石根等5名戰犯的罪行，遂產生心理陰影，長期被噩夢纏繞；在接觸佛教後，產生了通過供奉5名侵華日軍戰犯「解冤釋結」、「脫離苦難」的錯誤想法；同時瞭解到美國傳教士魏特琳女士在侵華日軍南京大屠殺期間保護女性的善舉，因受戰爭刺激，回國後在家中自殺，想通過供奉幫其解脫。

經調查，2017年3月以來，吳啊萍曾因失眠、焦慮等症狀，先後3次到醫院就診，並服用鎮靜催眠藥物。吳啊萍出於自己對因果釋結的錯誤認知和自私自利的動機，在明知5名被供奉者為侵華日軍戰犯的情況下，仍出資在宗教活動場所為其設置牌位，嚴重違背了佛教揚善懲惡的教義教規，嚴重破壞公共秩序，嚴重傷害民族感情，造成惡劣社會影響，涉嫌犯尋釁滋事罪，已被公安機關刑事拘留，案件正在進一步審理中。

此次事件發生後，相關人等已被查處，玄奘寺對被供奉者身份沒有進行核查，發現供奉侵華日軍戰犯牌位後，雖已撤下但一直隱瞞不報。根據《宗教事務條例》相關規定，南京市玄武區民宗局已責令玄奘寺進行整頓，並已撤換傳真玄奘寺主要負責人職務；市佛教協會同時免除傳真副會長職務。

對市民宗局黨組書記、局長蘇宇紅予以誡勉，對市民宗局黨組成員、副局長紀勤予以免職、給予黨內嚴重警告處分，對市民宗局黨組成員、副局長王鍵給予黨內警告處分，對市民宗局宗教一處處長張文波給予黨內警告處分，對市民宗局政策法規處（行政審批服務處）處長後乃娟給予黨內警告處分，對玄武區民宗局局長胡圓圓予以免職、給予黨內嚴重警告處分，對玄武區民宗局副局長周勇給予黨內嚴重警告處分，對玄武區民宗局民宗科科長楊菁給予政務警告處分，對玄武區玄武門街道統戰委員桂旭光給予黨內警告處分。

本次事件上升到南京市委市政府的特事特辦，顯見其影響的巨大。通報稱，在宗教活動場所發生供奉侵華日軍戰犯牌位事件，嚴重衝擊社會道德底線，嚴重傷害民族感情，令人震驚和憤慨。