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網傳江西某賓館舉辦日本「夏日祭」 官方駁斥

記者賴錦宏／即時報導
中國網友傳首場夏日祭活動本來會在南京舉行，場地將有和風舞台及大型鳥居。（微博照片）
中國網友傳首場夏日祭活動本來會在南京舉行，場地將有和風舞台及大型鳥居。（微博照片）

南京玄奘寺供奉日軍戰犯一事，近期成為中國輿論焦點。而中國網友反映江西省新餘市近期將舉辦日本夏日祭活動，引發廣泛關注。官方24日闢謠稱沒有收到舉辦類似活動的申請。

據江西省新餘市文化廣電新聞出版旅遊局星期日（7月24日）通過微信公號「新餘發佈」通報，有中國網友在周五（22日）反映新餘市某賓館8月8日將承辦日本夏日祭活動。

通報稱，新餘市文廣新旅部門未收到舉辦類似活動的申請。據現場調查，今年4月中旬，該賓館曾接待一顧客，表示想預訂8月8日會場，但未說明活動具體內容，也沒有繳納任何預定費用，之後再無聯繫賓館。

通報稱，該賓館目前已將8月8日場地訂給了一家貿易公司做產品促銷會。

通報表示，將繼續對此事保持密切關注，積極配合網信、公安等部門調查處理，堅決反對「任何傷害民族感情的活動」。

據日本旅遊局網站資料，日本傳統祭典通常在神社與寺廟舉行，夏日祭在每年6月至8月期間舉辦，包含煙火大會等活動；不過中國的「夏日祭」大多與日本動漫和二次元文化相關。

據微博上中國網友總結的名單顯示，除新餘市外，7、8月將舉辦夏日祭的還包括吉林長春、雲南大理、廣東韶關等20個城市。

此前，原本計畫於7月17日在江蘇南京舉辦的夏日祭因遭到網友的舉報而被取消，稱「其他城市都行，唯獨南京不能」。公開資料顯示，南京自2014年起就有過類似的夏日祭活動，而今年是首次因舉報被取消。

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