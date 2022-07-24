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中國養豬企業巨虧143億付不出飼料錢 出現豬吃豬慘劇

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中國養豬企業巨虧143億付不出飼料錢 出現豬吃豬慘劇

記者陳言喬／即時報導
中國養豬大戶正邦科技巨虧，導致生豬沒有飼料出現豬吃豬慘劇。（抖音截圖）
中國養豬大戶正邦科技巨虧，導致生豬沒有飼料出現豬吃豬慘劇。（抖音截圖）

中國養豬巨虧，上市公司正邦科技因付不出飼料費，代養戶代養的豬在極度饑餓的情況下，出現豬吃豬慘劇。

日前這則抖音影片驚動網路。根據媒體披露的資訊，上市公司正邦科技與代養戶簽訂的合同約定，正邦科技提供豬苗、飼料等物料，並負責豬隻銷售，其中物料及肉豬均屬正邦科技財產，代養戶未經正邦科技書面同意，不得自行處置。合同對代養戶私自賣豬做出了單獨約定，約定每私自變賣一頭豬，賠償8000元人民幣（約1191美元）。

然而這種代養模式的前提是正邦科技得有錢買飼料，農戶沒錢貼補。而且，7月以來，多家飼料企業上調飼料報價，並計畫在7月7日至13日陸續落地執行。飼料價格上漲對於養殖戶和養殖企業而言有如壓垮駱駝最後一根稻草。

中國養豬企業近年都面臨嚴重虧損，以正邦科技近日發布的半年報，較上年同期巨虧143億人民幣（約21.3億美元）。

財聯社報導，最近一個月，廣西南寧，四川江油、江西贛州、湖南湘潭等多地的正邦科技代養戶均出現不同程度的斷料問題，並且還面臨結款難、退押金難等多重問題。

7月3日，抖音用戶「雪中淚」發佈視頻稱，斷料八天後，正邦科技代養戶代養的豬在極度饑餓的情況下，出現豬吃豬。

正邦科技某分公司財務袁姓負責人在記者暗訪時分析稱：豬吃豬明顯是缺飼料，公司資金緊張，沒法提供飼料，沒辦法，飼料缺久一點，就會出現豬吃豬的情況。

正邦科技供料中斷後，由於權責畫分，代養戶即使看著豬挨餓至餓死，也不願墊款購買飼料。

按照合同約定，代養戶購買飼料，餵養的是正邦科技的豬，飼料款相當於暫借予正邦科技。在正邦科技資金緊張無法保證供料後，代養戶普遍不願墊款購買飼料。

山西呂梁代養戶王偉就曾替正邦科技墊資，他對此十分憤怒，「我墊款之後，正邦把豬拉走一批，然後一句話都沒，不僅不給結算，也不說墊款的事。後來我就和正邦鬧翻了，最後一批豬我養了半個月，公司也不送飼料，也沒藥，豬死在豬圈裡都沒人管」。

對於結款難，正邦某分公司財務袁姓負責人表示：「我的工資都還在拖欠，農戶合作的錢更難給，比如說400萬的就先給100萬，後續的看情況了，畢竟我不是不給，只是一下沒那麼多錢，農戶也沒辦法」。

造成公司巨虧的原因，正邦聲稱是「豬價下跌」以及飼料上漲，但今年年中以後，大陸豬價已開啟強勢反彈。目前各地政府已介入處理養豬企業與代養戶的缺飼料、缺資金問題。

抖音

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