「延遲生育不合法」 中國首例單身女子凍卵案敗訴

2021年9月17日，徐棗棗在北京朝陽區人民法院一審第二次開庭時在法院外接受採訪。（取材自財新網）

中國首例「單身女性凍卵案」22日一審判決出爐，要求醫院提供凍卵服務的徐棗棗敗訴，當事人已表明要再上訴。

2019年12月23日，該案在北京 市朝陽區法院一審首次開庭，2021年9月第二次開庭。期間，徐棗棗曾給人大代表、政協委員、法官和國家衛健委寫信，表達自身訴求。

財新網此前報導，2018年11月，徐棗棗前往首都醫科大學附屬北京婦產醫院就診，希望對其卵子進行冷凍保存，「給自己留一些可能性」。經醫院檢查，徐棗棗的身體狀況良好，符合凍卵需要。但醫院以無法為單身女性凍卵為由拒絕了該請求。

徐棗棗認為醫院侵害了自己一般人格權中的生育權，不應以其暫時單身狀態而剝奪其生育權利，於是起訴至法院。請求法院判令被告停止對其一般人格權的侵害，為其提供凍卵服務，並判令被告承擔本案訴訟費。

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徐棗棗是將單身女性的凍卵權力訴諸法院的第一人。健康時報app（應用程式）整理出先前中國的一些相關規範和官方說法。

2003年，官方頒布的「人類輔助生殖技術規範」明確規定，「禁止給單身婦女實施人類輔助生殖技術」。

此外，在2020年中國全國兩會 上，有政協委員提案「賦予單身女性實施輔助生育技術權利」，對此，國家衛健委在2021年1月發布的答覆函中表示，「以延遲生育為目的，為單身女性凍卵不符合我國法律法規有關規定」。

這份答覆函指出有3方面考慮。一是應用卵子冷凍技術存在健康隱患。二是為延遲生育為目的的卵子冷凍技術應用在學術界依然存在較大爭議。三是嚴防商業化和維護社會公益是輔助生殖技術實施需要嚴格遵循的倫理原則。

健康時報引述專家看法指出，輔助生殖屬於限制性技術，在沒有指征情況下不能展開。該專家表示，醫院不提供任何凍卵、存精服務，合法的國家精子庫，是為不孕夫婦提供生殖幫助的，但並不提供存精服務。

專家說，中國目前醫院的凍卵、凍精行為僅限實施輔助生殖技術（試管嬰兒）助孕的不孕夫婦遇到特定狀況時使用。個別情況下，例如患有惡性腫瘤 、需要生育力保護、未婚未育的男性或女性患者，並且透過大型三甲醫院倫理委員會討論通過，才能為其進行凍卵或凍精，屬於個例個辦。

專家也稱，取卵是有很大風險的，需要在卵巢上穿刺多次，有出血、感染等風險，嚴重的還可能危及生命。此外，凍卵過程需要使用凍存液、置入液氮保存；環境的變化、保護劑、反覆凍存等操作可能會對卵子造成損傷，對後代的影響目前還未知。