中國前副總理耿飆妻子趙蘭香99歲辭世 習近平曾是她老公秘書

中國前副總理、國防部長耿飆（右）與夫人趙蘭香年輕時的合影。（取材自微信／耿飆將軍研究會）

中國國務院 前副總理、前國防部 長耿飆夫人趙蘭香7月22日在北京 逝世，享耆壽99歲。

澎湃新聞報導，趙蘭香1923年出生在甘肅慶陽。1939年，年僅16歲的趙蘭香參加革命，成為慶陽縣第一個走出家門參加革命工作的女性。

1941年，趙蘭香在隴東抗日根據地與八路軍129師385旅副旅長兼副政委耿飆結婚，1943年進入延安大學中學部學習，1944年參加中國共產黨。解放戰爭期間，趙蘭香參加了四平保衛戰、解放保定、解放石家莊等多場戰役戰鬥。

耿飆曾擔任過國防部長、國務院副總理，中央軍委常委、秘書長，中共中央顧問委員會常務委員，第六屆全國人大常委會副委員長等職。耿飆因病於2000年6月23日在北京逝世，享年91歲。

趙蘭香曾撰文「憶我的丈夫耿飆」追憶自己與耿飆相伴走過的60年光陰。她說，當父親得知耿飆（年長14歲）要娶走他唯一的女兒時，堅決地表示反對。父親希望我能在本地找一個家庭比較富裕、有一定身分的女婿，不再為貧困所累，他和母親將來也可有所依靠。可要找一個當兵的，事情就難說了，兵荒馬亂，國難當頭，軍人四海為家，不知哪天會戰死沙場。父親的心情是可以理解的。

2000年中國出版的第7期「中華兒女」雜誌中曾刊登了一篇對時任福建省省長習近平的專訪文章。習近平稱，他在下基層之前是政治局委員、國防部長耿飆的秘書。耿飆當時告訴他，想下基層可以到野戰部隊去，不必非要去地方下基層。但習後來仍去了河北正定縣任縣委副書記。