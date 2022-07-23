我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

稱遭民主黨迫害 川普「連喊3次不會不選」暗示選2024

紐約華婦購物完去後車廂放東西 車內包包秒被偷

中國前副總理耿飆妻子趙蘭香99歲辭世 習近平曾是她老公秘書

記者陳言喬／即時報導
中國前副總理、國防部長耿飆（右）與夫人趙蘭香年輕時的合影。（取材自微信／耿飆將軍研究會）
中國前副總理、國防部長耿飆（右）與夫人趙蘭香年輕時的合影。（取材自微信／耿飆將軍研究會）

中國國務院前副總理、前國防部長耿飆夫人趙蘭香7月22日在北京逝世，享耆壽99歲。

澎湃新聞報導，趙蘭香1923年出生在甘肅慶陽。1939年，年僅16歲的趙蘭香參加革命，成為慶陽縣第一個走出家門參加革命工作的女性。

1941年，趙蘭香在隴東抗日根據地與八路軍129師385旅副旅長兼副政委耿飆結婚，1943年進入延安大學中學部學習，1944年參加中國共產黨。解放戰爭期間，趙蘭香參加了四平保衛戰、解放保定、解放石家莊等多場戰役戰鬥。

耿飆曾擔任過國防部長、國務院副總理，中央軍委常委、秘書長，中共中央顧問委員會常務委員，第六屆全國人大常委會副委員長等職。耿飆因病於2000年6月23日在北京逝世，享年91歲。

趙蘭香曾撰文「憶我的丈夫耿飆」追憶自己與耿飆相伴走過的60年光陰。她說，當父親得知耿飆（年長14歲）要娶走他唯一的女兒時，堅決地表示反對。父親希望我能在本地找一個家庭比較富裕、有一定身分的女婿，不再為貧困所累，他和母親將來也可有所依靠。可要找一個當兵的，事情就難說了，兵荒馬亂，國難當頭，軍人四海為家，不知哪天會戰死沙場。父親的心情是可以理解的。

2000年中國出版的第7期「中華兒女」雜誌中曾刊登了一篇對時任福建省省長習近平的專訪文章。習近平稱，他在下基層之前是政治局委員、國防部長耿飆的秘書。耿飆當時告訴他，想下基層可以到野戰部隊去，不必非要去地方下基層。但習後來仍去了河北正定縣任縣委副書記。

國防部 國務院 北京

上一則

巴黎中國留學生抗議Dior抄襲 路人：何不幫維族抗議？

下一則

唐山再現女子被打事件 官方維穩急降熱搜

延伸閱讀

略微咳嗽 拜登染疫狀況好轉 首次參加視訊會議

略微咳嗽 拜登染疫狀況好轉 首次參加視訊會議
拜習提前通話？白宮：習近平慰問 拜登尚未回覆

拜習提前通話？白宮：習近平慰問 拜登尚未回覆
西方必須在烏克蘭獲勝 MI6局長：習近平正像鷹在觀察

西方必須在烏克蘭獲勝 MI6局長：習近平正像鷹在觀察
出關大談美中台 賴清德：忽略台灣善意 習近平挑戰巨大

出關大談美中台 賴清德：忽略台灣善意 習近平挑戰巨大

熱門新聞

曾經因日本前首相安倍死亡後與澎湃新聞連線時哽咽，而遭到中國網友網暴的中國媒體人曾穎，19日中午在日本寓所自殺。作家陳嵐證實，目前正在搶救中。（搜狐網）

為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」

2022-07-19 12:51
「亞洲第一女富豪」龔如心遺產爭奪案纏訟多年。(路透資料照片)

香港富婆龔如心千億港元遺產 指定中國總理、聯合國秘書長來管

2022-07-16 02:15
每當陳皖枝不高興的時候，胡建國就買各種好吃的給陳皖枝吃。（取材自中華網）

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床

2022-07-17 11:00
機器人是「中國製造2025」計畫瞄準的十大領域之一。(美聯社)

中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強

2022-07-22 11:08
3歲半的小女孩走到石像前，含淚擁抱久久不捨離去。（取材自人民日報）

涼山3歲小女娃一眼認出爸爸的石像 背後故事讓人看哭了

2022-07-18 11:00
陳春花遭質疑是從歐洲文憑工廠「愛爾蘭歐洲大學」達到博士學位，此後憑藉這個學位進入大學教書。（取材自北京大學國家發展研究院官網）

剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查

2022-07-20 11:27

超人氣

更多 >
3非裔嫌犯入室 洗劫華人4口之家 步槍名犬也搶走

3非裔嫌犯入室 洗劫華人4口之家 步槍名犬也搶走
疑未購物遭導遊辱罵 爭吵中遊客心臟病發猝死

疑未購物遭導遊辱罵 爭吵中遊客心臟病發猝死
林志穎救命恩人還原現場 孩子求救：你抱我

林志穎救命恩人還原現場 孩子求救：你抱我
北京三度表態：不排除軍事回應波洛西訪台

北京三度表態：不排除軍事回應波洛西訪台
美物價飆升 台女星吃速食店「4人餐要80元」嚇喊離譜

美物價飆升 台女星吃速食店「4人餐要80元」嚇喊離譜