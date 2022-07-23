巴黎中國留學生抗議Dior抄襲 路人：何不幫維族抗議？

23日抗議迪奧文化挪用的現場也出現10多名中國籍反示威人士，其中3人手舉標語，諷刺抗議者從不為更重要的人權發聲，卻因一款裙子上街。（中央社）

約50名中國旅法學生今天在巴黎香榭大道上抗議迪奧（Dior）新裙設計「文化挪用」，抄襲漢服馬面裙。現場出現10多名反示威人士，諷刺裙子比人權重要；也有法國民眾說，為何不幫維吾爾 族抗議？

Dior新裙子被指「文化挪用」漢服

知名品牌迪奧7月推出新款前後片交疊剪裁的裙子，稱「Dior標誌廓形」，遭中國網友批評抄襲中國明代馬面裙，為文化挪用、掠奪。

一群中國留學生23日在巴黎香榭大道、迪奧旗艦店旁小巷口抗議，約50人到場，不少人身著漢服，高喊「迪奧，停止文化挪用」。

活動貼文寫道：「我們也『入鄉隨俗』，讓迪奧知道中國人的憤怒也是不可小覷的！只要他們不道歉不承認這款裙子來源於漢服文化，我們的抗議就不會停止，我們對法國的文化輸出也不會停止！」

反示威者遭攻擊 諷「看來裙子比人權重要」

現場也來了10多名追求民主自由的中國籍反示威人士。活動一開始，一名迪奧抗議者突然粗暴撲向手舉「裙子大於人權」標語的活動者米爾；迪奧抗議人士開始叫囂，嘲笑反示威者「好窮，沒有錢做標語」。

差點被壓制在地的民運人士米爾告訴中央社，1989年六四時他們沒有發聲、維吾爾人、香港人被壓迫時他們也沒有發聲，如今卻為了一款裙子集合起來。（中央社）

米爾告訴中央社：「我沒有口號或任何暴力，只是舉牌，但對方二話不說直接抓著我的脖子，企圖把我壓在地上。1989年六四時他們沒有發聲、維吾爾人、香港 人被壓迫時他們也沒有發聲，如今為了一款裙子集合起來，看來就是裙子比人權重要。」

巴黎中國留學生23日在香榭大道、迪奧旗艦店旁小巷口舉行抗議活動。一名迪奧抗議者突然撲向手舉「裙子大於人權」標語的活動者，抓著脖子，企圖把對方壓在地上。（中央社）

一位路過民眾諾丁（Nordine）了解抗議原由後，對著抗議者高喊：「為何不幫維吾爾族抗議？」

在國民議會工作的諾丁告訴中央社，他們有權利抗議，「在法國，我們有權發表看法。只不過我希望看到他們也出來抗議國家的負面事件，無論在哪一國，都要有不同聲音。我們期待看到中國人自問：若我們有權抗議一個品牌，那是否也能為人權而抗議？」

諾丁說：「我覺得很好笑，藝術一定來自於某個靈感，例如從阿拉伯的柏柏族、蒙古或埃及藝術，每次都要引用靈感來源嗎？未必吧。」他說，中國文化是很棒且悠久的，「不過只因這件事就來抗議，蠻有趣的」。

從事時尚行銷的莫納（Mona）則向記者表示：「我不覺得兩者相像，無論是版型或顏色。我們在做設計時，常會從不同地方或文化汲取靈感，例如靴子可能從牛仔文化而來，只要沒有傷害或嘲諷該文化，我不明白有何不可。」

一位抗議者告訴記者，裙款與中國漢族傳統服飾馬面裙有相像的版型和構造，但迪奧卻說是原創，「這就是對我們文化的侵襲、挪用和剽竊，不能讓我們幾千年的文化就這樣被奪走」。

中國留學生23日抗議Dior的活動中，有民眾表示可以理解，也有路人對活動宗旨無法苟同，更有法國民眾直接對抗議者大喊：「為何不幫維吾爾族抗議？」（中央社）

反抗議活動主辦人蔣不則說，裙子是否剽竊這在時尚界是可以討論的。「但荒謬的是，中國實際上沒有遊行 的權利，這些人拿著法國擁有的遊行權利與自由，卻討論一條裙子是否抄襲，而非討論六四、維吾爾等更相關、重要的議題，非常犬儒，最後還是在弘揚中國文化，所以才會想反諷『裙子比人權更重要』」。

事後中國網上誤傳反抗議人士皆為台灣人，對此蔣不認為，在小粉紅看來，所有反對中共的，都是拿了別人錢的台灣人、美國人，「他們無法想像還有另一個世界，遇到問題時，就會出現否定的心理防衛機制，第一時間認定我們不會是中國人」。

反示威人士遭到一名自稱在警察局工作的行政人員不斷驅趕，根據法規10人以下抗議不須申請，但這名人員仍強勢驅離、揚言抓捕，反示威活動只持續10多分鐘。

一旁的香港記者告訴中央社，之前香港人在巴黎的抗爭活動，也有近百名中國「小粉紅」前來鬧事，警察卻以「這是中國內部問題」為由袖手旁觀，今天強硬驅趕反抗議人士的手段令人質疑。