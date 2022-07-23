動態清零副作用 日企進駐中國數量創10年新低

調查顯示，日企進駐中國數量創下10新低，圖為先前到上海進博會參展的日本企業。（圖／聯合報系資料照片）

中國的「動態清零」政策對外商的影響持續發酵，最新數據顯示，日本 企業進駐中國的數量，創下過去十年新低，其中此前封控多日的上海，減少的數量則居首。

據共同社報導，日本調查機構「帝國徵信」（Teikoku Databank）22日公布調查結果，指出截至2022年6月，進駐中國的日企為12,706家，創下過去01年新低，較2020年2月進行的上一次調查相比，減少940家，約為7%。而2012年時，進駐中國的日企則高達14,394家。

調查顯示，上海仍以6,028家成為日企進駐最多的城市，但較上次調查減少272家，減少數在各地區中也居首。報導稱，上海從2022年3月下旬起實施了約2個月的封控，零組件供應遲滯等因素給日本企業的生產活動造成了巨大影響。

帝國徵信則分析稱，清零政策下的長期封鎖導致停工停產、物流和供應鏈混亂，出現了以歐美企業為中心的「去中國化」動向，日企也在推進關閉工廠等生產布局調整。

此前包含中國歐盟 商會、中國美國商會都曾示警，中國的嚴格防控政策對外商經營造成不少影響。歐盟商會5月初發布的調查指出，23%受訪企業已開始考慮將現有或計畫中的對中國投資 轉移至其他國家，以尋求可預測性更高的營商環境。