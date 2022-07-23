活化40萬棟古建築 中文物局：可做民宿、禁做私人會所

位於山西省運城市芮城縣的廣仁王廟，是中國僅存的四處唐代建築之一。（圖／取自「山西文物」微信公眾號）

中國現有40餘萬處的縣級歷史建築，對於活化這些資源，官方近日推出鼓勵民間參與的政策，規範除了用做博物館 外亦可做民宿 ，但禁止做私人會所、高檔娛樂場所，也不得違背「社會主義核心價值觀」。

中國文物局近日發布「關於鼓勵和支持社會力量參與文物建築保護利用的意見」，指出縣級文物保護單位及尚未核定公布的文物建築，日常管理維護難度大，保護任務量大面廣，需要動員全社會力量參與。具體而言是鼓勵和支持社會力量參與文物建築本體保護修繕、歷史風貌維護、旅遊文創開發、文化傳承發展等保護利用全過程、推動文物建築「有人管、在利用、出效益」。

上述「意見」鼓勵社會力量，利用這些歷史建築開設博物館、陳列館、藝術館、農村書屋、鄉土文化館和專題文化活動中心等公共文化場所，也可利用文物建築開辦民宿、客棧、茶社等旅遊休閒服務場所。但不得開設私人會所、高檔娛樂場所；不得對文物建築本體造成破壞；不得將文物建築轉讓或者抵押、質押；也不得違背社會主義核心價值觀、違反社會公序良俗。

中國國家文物局官員稱，全中國76萬餘處不可移動文物中，文物建築有40萬餘處，其中縣級文物保護單位等低級別文物建築占95%以上，且分布廣泛、產權複雜，保護管理難度大，加上一些地方政府投入不足、基層保護管理力量薄弱，部分文物建築長期無人看管，日常維護保養不到位，面臨坍塌和消失的危險。

此前，中國官方在2017年、2018年分別印發「文物建築開放導則（試行）」、「關於促進文物保護利用的若干意見」等文件，對鼓勵社會力量參與文物保護利用提出原則性規定，但目前中國各地試點都還沒有形成可複製、可推廣的經驗。