用子公司資產做擔保貸款134億人民幣 恒大多名高層辭職

恒大集團總裁夏海鈞。（取材自搜狗百科）

中國恒大宣布執行董事夏海鈞等人辭職，原因是安排恒大物業擔保，助第三方公司取得貸款 ，卻因無力還款而使恒大物業面臨強制執行，涉及金額達134億元人民幣（約19.94億美元）。

今年3月底，恒大發布公告指出旗下的恒大物業多次以定期存款為多家第三方公司提供質押擔保，協助獲得銀行貸款。然而多筆貸款在期限到期後，第三方公司無法還款，使恒大物業面臨銀行強制執行，涉及金額達134億元人民幣。

根據香港 01、澎湃新聞報導，這起事件涉及3筆質押，相關的貸款藉由第三方公司的帳戶轉入恒大集團 的帳戶，用於恒大集團的營運。

報導提及，恒大於22日晚間發布公告指出，經過數月初步調查後，董事會要求參與相關決策的恒大行政總裁夏海鈞、首席財務官潘大榮，以及子公司的執行董事柯鵬等人辭職。隨後3人均辭去現職。

執行董事肖恩已受董事會任命擔任行政總裁、副總裁劉振為執行董事，同時也委任另一名副總裁錢程擔任執行董事及首席財務官。

報導指出，恒大目前正與恒大物業商討償還這幾筆質押所涉及款項的方案，方案主要藉由集團轉讓資產給恒大物業，以此抵銷相關款項。相關償還方案落實後將進一步發布公告。

同時，恒大強調已成立獨立調查委員會，將儘快完成相關調查，提出調查報告。