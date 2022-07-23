中國財政惡化 不僅公務員減薪、遼寧有醫護爆斷餉數月

遼寧丹東市振安區醫院。（取材自澎湃新闻）

香港網路媒體01昨天報導，中國遼寧省公立醫院5個月沒發薪，並積欠逾20年的養老保險 ，加上此前浙江省與上海市等地相繼發布公告稱，公務員減薪達3成，凸顯中國地方財政持續惡化。

報導說，遼寧丹東市振安區醫院部份職工反映，院方今年只發了1、2月的工資，之後就斷餉已連續5個月，還積欠20多年的養老保險、取暖費，也從未繳納公積金。

院方表示，主因受疫情 影響，當局正想辦法解決。振安區衛健局相關負責人則說，疫情期間醫院的門診收入驟降，損及醫護收入，目前區委區政府正研究如何解決，但兩造均未說明為何振安區醫院逾20年不繳養老保險。

報導說，當前中國公立醫院相繼爆發債務問題，6日葫蘆島市衛健委說，2020年以來，因疫情導致收入銳減但防護物資支出驟增，公立醫院債務有增無減，加上財政吃緊，正常營運都有困難，已無餘力應付補償機制。

據中國國家衛健委6日發布的數據，2020年共有753家三級公立醫院虧損，佔43.5%，較2019年增加25.89個百分點，另有約40%的二級醫院通報赤字，較2019年增加16.75個百分點。

此外，中國多個省市包括浙江與上海近期陸續傳出公務人員減薪的消息，減薪幅度約2到3成，關鍵在於公務員的薪資來源主要是稅收，當宏觀經濟還撐得住至少還有稅收進帳，反之若經濟數據逐漸趨緩，稅收勢必萎縮。

繼多個省市公務人員減薪後，中國黑龍江省鶴崗市也傳出取消招聘基層公務員計畫，雖然這份公告發布後不久隨即被消失，但「地方政府沒錢了」的耳語已不脛而走。

估計截至2021年10月，中國31省市的地方政府債務餘額達29兆6500億元人民幣（約4兆4129億美元），其中僅上海市、廣東省、北京 市、浙江、江蘇省等5個省市自治區的地方債務率低於100%的風險警戒線。

至於青海省、黑龍江省、寧夏省、內蒙古等四個省市自治區的地方債務率超過300%，青海甚至超過500%。