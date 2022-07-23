我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

查克柏格租過的灣區房子 18年後月租翻倍…逾萬元

紐約州2警巡邏遇襲1死1傷 兇手開17槍 波及15歲少女

中國財政惡化 不僅公務員減薪、遼寧有醫護爆斷餉數月

中央社／台北23日電
遼寧丹東市振安區醫院。（取材自澎湃新闻）
遼寧丹東市振安區醫院。（取材自澎湃新闻）

香港網路媒體01昨天報導，中國遼寧省公立醫院5個月沒發薪，並積欠逾20年的養老保險，加上此前浙江省與上海市等地相繼發布公告稱，公務員減薪達3成，凸顯中國地方財政持續惡化。

報導說，遼寧丹東市振安區醫院部份職工反映，院方今年只發了1、2月的工資，之後就斷餉已連續5個月，還積欠20多年的養老保險、取暖費，也從未繳納公積金。

院方表示，主因受疫情影響，當局正想辦法解決。振安區衛健局相關負責人則說，疫情期間醫院的門診收入驟降，損及醫護收入，目前區委區政府正研究如何解決，但兩造均未說明為何振安區醫院逾20年不繳養老保險。

報導說，當前中國公立醫院相繼爆發債務問題，6日葫蘆島市衛健委說，2020年以來，因疫情導致收入銳減但防護物資支出驟增，公立醫院債務有增無減，加上財政吃緊，正常營運都有困難，已無餘力應付補償機制。

據中國國家衛健委6日發布的數據，2020年共有753家三級公立醫院虧損，佔43.5%，較2019年增加25.89個百分點，另有約40%的二級醫院通報赤字，較2019年增加16.75個百分點。

此外，中國多個省市包括浙江與上海近期陸續傳出公務人員減薪的消息，減薪幅度約2到3成，關鍵在於公務員的薪資來源主要是稅收，當宏觀經濟還撐得住至少還有稅收進帳，反之若經濟數據逐漸趨緩，稅收勢必萎縮。

繼多個省市公務人員減薪後，中國黑龍江省鶴崗市也傳出取消招聘基層公務員計畫，雖然這份公告發布後不久隨即被消失，但「地方政府沒錢了」的耳語已不脛而走。

估計截至2021年10月，中國31省市的地方政府債務餘額達29兆6500億元人民幣（約4兆4129億美元），其中僅上海市、廣東省、北京市、浙江、江蘇省等5個省市自治區的地方債務率低於100%的風險警戒線。

至於青海省、黑龍江省、寧夏省、內蒙古等四個省市自治區的地方債務率超過300%，青海甚至超過500%。

疫情 保險 北京

上一則

供奉日本戰犯 南京佛寺關門…誰是「吳啊萍」？

延伸閱讀

喬州4郡放棄數億元稅收 迎接現代電動車廠

喬州4郡放棄數億元稅收 迎接現代電動車廠
聯邦2022財政年度 前9個月稅收3.8兆元創新高

聯邦2022財政年度 前9個月稅收3.8兆元創新高
CHIPs法案將表決 晶片業者起內訌

CHIPs法案將表決 晶片業者起內訌
通膨竄高都是因疫情期間政府大撒錢？Fed研究證實了

通膨竄高都是因疫情期間政府大撒錢？Fed研究證實了

熱門新聞

「亞洲第一女富豪」龔如心遺產爭奪案纏訟多年。(路透資料照片)

香港富婆龔如心千億港元遺產 指定中國總理、聯合國秘書長來管

2022-07-16 02:15
曾經因日本前首相安倍死亡後與澎湃新聞連線時哽咽，而遭到中國網友網暴的中國媒體人曾穎，19日中午在日本寓所自殺。作家陳嵐證實，目前正在搶救中。（搜狐網）

為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」

2022-07-19 12:51
每當陳皖枝不高興的時候，胡建國就買各種好吃的給陳皖枝吃。（取材自中華網）

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床

2022-07-17 11:00
機器人是「中國製造2025」計畫瞄準的十大領域之一。(美聯社)

中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強

2022-07-22 11:08
3歲半的小女孩走到石像前，含淚擁抱久久不捨離去。（取材自人民日報）

涼山3歲小女娃一眼認出爸爸的石像 背後故事讓人看哭了

2022-07-18 11:00
陳春花遭質疑是從歐洲文憑工廠「愛爾蘭歐洲大學」達到博士學位，此後憑藉這個學位進入大學教書。（取材自北京大學國家發展研究院官網）

剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查

2022-07-20 11:27

超人氣

更多 >
林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上

林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上
他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座

他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座
天選之人？華郵分析疫情迄今 為何有人從未染疫

天選之人？華郵分析疫情迄今 為何有人從未染疫
精神病持刀伸進窗…紐約男坐車中當街遭捅死 妻驚駭目睹

精神病持刀伸進窗…紐約男坐車中當街遭捅死 妻驚駭目睹
中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強

中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強