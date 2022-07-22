供奉日本戰犯 南京佛寺關門…誰是「吳啊萍」？

南京玄奘寺日前被民眾發現供奉四位參與南京大屠殺的日本戰犯，消息一出大陸輿論嘩然。圖為南京玄奘寺供奉的日本戰犯牌位。（取自觀察者網）

南京九華山公園的玄奘寺，日前被民眾發現供奉四位參與南京大屠殺的日本 戰犯，消息一出中國輿論嘩然，南京市政府已對該寺進行整頓，並懲處多位官員，目前寺廟已遭官方責令封閉及撤換住持。

觀察者網報導，南京玄奘寺地藏殿供奉的四位日本戰犯，分別是日軍侵占南京時的司令官、甲級戰犯松井石根；指揮南京大屠殺的乙級戰犯谷壽夫；在南京搞「百人斬」殺人競賽的的丙級戰犯野田毅以及曾用軍刀斬殺逾三百位中國軍民的田中軍吉。這四人在二戰後被引渡到中國受軍事法庭審判並在南京處決。

根據網友拍攝的牌位照片顯示，這四人的牌位是由一名落款為「吳啊萍」的人供奉，供奉時間為二○一八年至二○二二年。

南京玄武區民族宗教事務局昨表示，「將對傷害民族感情的行為一查到底」。南京官方昨天下午通報，已成立工作專班調查處置，並決定撤換寺廟住持傳真法師（俗名李義將）、責令玄奘寺停止日常活動，且會同相關部門進行整頓。

同時，南京也問責多名官員，包括玄武區民族宗教事務局局長胡圓圓被免職、南京市民族宗教事務局局長蘇宇紅遭到申誡、南京市民族宗教事務局副局長紀勤則被停職檢查。

另據封面新聞報導，舉發此事的民眾「小北」（化名）自述在事件曝光後受到威脅，有人甚至鼓動網友肉搜他。他透露，先前與寺方人員對質時，寺方曾謊稱已經撤下牌位，之後他即撥打市民熱線並報警。小北的作法被網友留言「你們是真正的中國人」力挺。

中國社會對此事件群情激憤，中國主要官媒紛發文發文痛斥此事，環球時報前總編輯胡錫進甚至指出，「事件背後有陰暗力量，目的是搗亂跟挑釁」。中國網友則要求追查供奉牌位的「吳啊萍」究竟是誰、以及牌位是怎麼擺進寺內的。

據國民政府軍事法庭一九四七年統計，南京大屠殺慘死在日軍手中的軍民達三十餘萬人。