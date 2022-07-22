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中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強

編譯湯淑君／綜合外電
機器人是「中國製造2025」計畫瞄準的十大領域之一。(美聯社)
機器人是「中國製造2025」計畫瞄準的十大領域之一。(美聯社)

北京2015年5月推出製造業升級計畫「中國製造2025」，期許在2049年前躍為製造業超級強國。七年後的今天，幾乎已沒人談這個詞，但這項產業政策並未無疾而終，反倒因政府補貼而延年益壽。

日經新聞報導，即使中國大陸地方政府財務壓力日增，這些補貼仍持續流向北京當局偏好的公司，例如電動車廠和晶片製造商。

「中國製造2025」計畫瞄準十大領域：新一代資訊通信技術產業、高級數控機床和機器人、航空航太裝備、海洋工程裝備及高技術船舶、先進軌道交通裝備、節能與新能源汽車、電力裝備、農業裝備、新材料、生物醫藥及高性能醫療器械。

美中貿易戰爆發後，「中國製造2025」一詞就不再提起。但日經分析惠譽（Fitch Ratings）彙整的資料發現，接受政府補貼的大陸公司名單中，名列前茅的主要是與「中國製造2025」計畫密切相關的科技公司。明顯例外是某些基於別的理由，如能源安全和物價穩定，已獲大力支援的能源公司。

由於無從取得官方補貼數據，惠譽彙整的資料擷取自近5000家大陸上市公司的公開揭露資訊。

資料顯示，上汽集團2021年獲得補貼金額排名第一，達到人民幣40.3億元（5.98億美元），比2020年增加31%。

前十名另包含三家汽車公司，包括比亞迪（排名第四）、 長城汽車（第六）和江淮汽車(第八)。對汽車產業慷慨補貼，顯示北京把扶植本土新能源車製造業視為優先事項。

前十名公司還包括：中國石化（第二）、中芯國際（第三）、中國中車（第五）、京東方（第七）、中國移動（第九），以及華能國際（第十）。

汽車 北京 電動車

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