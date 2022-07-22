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中國人口進入「負增長」2024年成中度老齡化社會

記者林則宏／即時報導
中國預計2024年步入「中度老齡化」社會，亦即60歲以上人口占比將超過20%。(中通社)
中國預計2024年步入「中度老齡化」社會，亦即60歲以上人口占比將超過20%。(中通社)

中國《財新網》引述學者分析指出，中國即將成為繼日本之後，全球第二個出現人口負增長的億萬人口大國，並將在2024年步入「中度老齡化」社會，亦即60歲以上人口占比將超過20%。

中國國家衛健委人口家庭司長楊文莊21日在中國人口學會2022年會上表示，中國總人口增速明顯放緩，「十四五」期間（2021年至2025年）預計進入負增長。

聯合國日前發布的「世界人口展望2022」報告也指出，中國最早可能在2023年出現人口負增長，60歲以上人口數量在2024年達到20.53%。

南開大學人口與發展研究所教授原新說，按照人口發展規律，人口負增長和人口老齡化是長期維持低生育率的必然結果。他預期，中國人口負增長的道路即將開啟，並將長期穩定。

《財新網》指出，衡量「老齡化」壓力有兩個重要指標：「少兒撫養比」（0—14歲人口占勞動年齡人口的比重）與「老年撫養比」（60歲以上人口占勞動年齡人口的比重）。

據聯合國預測，中國的少兒撫養比與老年撫養比曲線已於2021年交叉，代表中國中國已經從過去以「養小」為主，轉為以「養老」為主。

相關預測指出，「十四五」時期，中國老年人口從2022年起，每年將增加超過1,000萬人，「十四五」時期共增加5,300萬人。

原新引述一項法國的研究稱，「把一個小孩養到18歲，和把一個65歲的人養老送終，在社會投入上，『養老』比『養小』要多3.8倍。」　　

《財新網》表示，中國人口負增長和人口老齡化的主因，是生育率已持續多年走低。中國官方2021年的調查數據顯示，育齡婦女平均打算生育子女數為1.64個，低於2017年的1.76個和2019年的1.73個。目前中國「90後」、「00後」，平均打算生育子女數更分別只有1.54個和1.8個。

不過，報導也指出，由於中國人口基數龐大，短期內即便生育率低迷，未來30年的人口總量、勞動力也不會驟降。但隨著人口增長慣性減弱，長期來看，人口大規模下降、人口結構極端異化等風險依然存在。

聯合國 日本

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