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港市民掛五星旗需繳費 一面15美元 港府挨罵後改口免收

中央社香港21日電
圖為香港居民持五星旗慶祝香港回歸25周年。(美聯社)
圖為香港居民持五星旗慶祝香港回歸25周年。(美聯社)

香港近日掀起一場懸掛中共五星旗需要向政府繳費的小風波，平均每面旗幟收費港幣120元（約15美元）；捲入事端的政府部門被批評「荒謬」後，改口表示豁免收費。

綜合本地媒體的報導，事件起因是去年中國十一「國慶」時，香港一批市民在新界多條公路懸掛五星旗慶祝，而他們事前依照規定，向官方路政署提出申請。

無論是節日或平日，本地經常有人或團體向房屋署、地政署和路政署等官方部門申請在其所管轄的地方懸掛物品，而房屋署和地政署一般都是免費的。

至於路政署，有時會收取費用，因為它需要派人巡視道路，以免有關物品影響道路安全，所收費用是巡查費，但也有權豁免收費。

路政署日前卻向相關市民發出收費通知，指他們去年懸掛了1214面旗幟，為期20天，需要繳付港幣14萬5680元（約1萬8560美元），平均每面旗幟要付120元。

相關市民十分不滿，近日向媒體公布事件，引起社會一番熱議和不滿，其中資深傳媒人員聯誼會更致函行政長官李家超，促請關注事件。

該會強調，市民在節日懸掛「國旗」是表達愛國情懷，收取費用是荒謬的決定。

事件經報導後，路政署已向相關市民表示，將會豁免收費，相關程序正在進行中。

五星旗 香港 中共

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