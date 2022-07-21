兩岸香港會談屆30年 北京高規格紀念「九二共識」

圖為台灣海基會代表團1992年27日上午搭機赴香港，和中國海協會人員磋商文書查證，及掛號信函查詢，中為團長許惠祐。(本報系資料照)

今年是兩岸香港 會談30周年，中國當局擬於下周二（26日）在北京 人民大會堂，高規格舉辦「九二共識」30周年紀念大會，以彰顯海基會、海協會在香港會談後達成的「共識」，對兩岸關係的定錨作用，並藉此加強對台的宣傳戰。

1992年台灣海基會、中國海協會在香港進行工作性商談將屆滿30周年，當年雙方各提方案討論「一個中國」，但對彼此方案各有看法，未簽下協議，隨後以函電往來達成某種「共識」，此後被歸納為「九二共識」。北京將之視為兩岸關係的共同政治基礎，是發展兩岸關係的基石。中國有關方面和學術界今年將舉辦一系列紀念活動和研討會。

其中，率先登場的是下周二在北京人民大會堂，舉辦有關「九二共識」30周年的紀念大會，中方對台系統大規模動員，中共 中央對台小組副組長、中國全國政協主席汪洋，以及國台辦主任劉結一將會出席，涉台系統主要官員都會參加。

民進黨2016年執政後，表明不接受北京定義的「體現一個中國原則的九二共識」。蔡英文總統在其2016就職演說時曾提及，「1992年兩岸兩會秉持相互諒解、求同存異的政治思維，進行溝通協商，達成若干的共同認知和諒解」，她尊重這個歷史事實。

雖然陸委會多次表示歷史已翻過「九二共識」的1頁，抨擊中共強加政治框架。但中國方面強調堅持「九二共識」的重要性，國台辦自本月18日起，推出「九二共識」系列微講座，一共八集，在已釋出的四集內容裡，發言人馬曉光講述九二共識的達成背景、核心要義等，並強調九二共識白紙黑字不容扭曲，是兩岸關係的定海神針。