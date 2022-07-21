路透：中國阻止聯合國人權專員公布新疆報告

圖為中國官媒發布中國國家主席習近平到新疆視察。(新華社)

根據路透看到的一封中國信函，中國要求聯合國 人權事務高級專員不要公布備受矚目的新疆 侵犯人權報告，這項消息獲得收到信件的3國外交官證實。

聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）因為5月到中國訪問期間過於軟弱的表現，受到民間社會的嚴厲批評，她在那之後表示，將因私人因素放棄尋求連任。

但巴舍萊已做出承諾，在她8月底卸任前，將發表一份有關中國西部地區新疆的報告。人權組織指控中國虐待新疆的維吾爾 族人，手段包括在拘留營中，大規模強迫他們勞動，但中國堅決否認這樣的指控。

包括3名外交官和1名人權專家在內，4個全部不願身分曝光的消息人士表示，中國撰寫的這封信，對新疆報告表達了「嚴正關切」，並盼能阻止該報告公諸於世。他們說，中國6月底開始將信發給駐日內瓦的外交使團，並要求各國連署以示支持。

信中提到巴舍萊辦公室時說：「（對新疆的）評估報告如果公開了，將加劇人權領域的政治化和集團間角力對抗，損害聯合國人權事務高級專員公署的公信力，及其與聯合國會員國間的合作。」

「我們強烈敦促高級專員女士不要發表這類評估報告。」

中國駐日內瓦代表團發言人劉玉印並未說明該信是否已經送出，也沒有針對信件內容的問題做出回應。

劉玉印表示，近期有近100個國家在涉及新疆的問題上，表達了對中國的支持，且「反對以人權為藉口，干涉中國內政」。

中國外交部發言人說，部分國家企圖利用新疆議題「抹黑中國的形象」，那是不會得逞的。

這份報告將提到中國對當地少數民族維吾爾族的對待方式。人權專家組成的團隊，3年多前開始為此事蒐集證據，但因不明原因，報告公布的時間延遲了數個月之久。