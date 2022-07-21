我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國會暴亂究竟因何而起？哈佛大規模研究直指川普

猶他大學中國女學生陳屍旅館 曾向校方求救

路透：中國阻止聯合國人權專員公布新疆報告

中央社日內瓦19日綜合外電報導
圖為中國官媒發布中國國家主席習近平到新疆視察。(新華社)
圖為中國官媒發布中國國家主席習近平到新疆視察。(新華社)

根據路透看到的一封中國信函，中國要求聯合國人權事務高級專員不要公布備受矚目的新疆侵犯人權報告，這項消息獲得收到信件的3國外交官證實。

聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）因為5月到中國訪問期間過於軟弱的表現，受到民間社會的嚴厲批評，她在那之後表示，將因私人因素放棄尋求連任。

但巴舍萊已做出承諾，在她8月底卸任前，將發表一份有關中國西部地區新疆的報告。人權組織指控中國虐待新疆的維吾爾族人，手段包括在拘留營中，大規模強迫他們勞動，但中國堅決否認這樣的指控。

包括3名外交官和1名人權專家在內，4個全部不願身分曝光的消息人士表示，中國撰寫的這封信，對新疆報告表達了「嚴正關切」，並盼能阻止該報告公諸於世。他們說，中國6月底開始將信發給駐日內瓦的外交使團，並要求各國連署以示支持。

信中提到巴舍萊辦公室時說：「（對新疆的）評估報告如果公開了，將加劇人權領域的政治化和集團間角力對抗，損害聯合國人權事務高級專員公署的公信力，及其與聯合國會員國間的合作。」

「我們強烈敦促高級專員女士不要發表這類評估報告。」

中國駐日內瓦代表團發言人劉玉印並未說明該信是否已經送出，也沒有針對信件內容的問題做出回應。

劉玉印表示，近期有近100個國家在涉及新疆的問題上，表達了對中國的支持，且「反對以人權為藉口，干涉中國內政」。

中國外交部發言人說，部分國家企圖利用新疆議題「抹黑中國的形象」，那是不會得逞的。

這份報告將提到中國對當地少數民族維吾爾族的對待方式。人權專家組成的團隊，3年多前開始為此事蒐集證據，但因不明原因，報告公布的時間延遲了數個月之久。

新疆 聯合國 維吾爾

上一則

猶他大學中國女學生陳屍旅館 曾向校方求救 男友稱協議自殺

延伸閱讀

路透：美國調查華為 擔心軍事敏感資訊傳回中國

路透：美國調查華為 擔心軍事敏感資訊傳回中國
新疆景區民宿飆漲 200元房間漲到1500元

新疆景區民宿飆漲 200元房間漲到1500元
習近平時隔8年再訪新疆 外媒：展現維穩成果

習近平時隔8年再訪新疆 外媒：展現維穩成果
新疆「反恐」完成階段任務？ 習尋連任、繳出治理成績單 

新疆「反恐」完成階段任務？ 習尋連任、繳出治理成績單 

熱門新聞

「亞洲第一女富豪」龔如心遺產爭奪案纏訟多年。(路透資料照片)

香港富婆龔如心千億港元遺產 指定中國總理、聯合國秘書長來管

2022-07-16 02:15
曾經因日本前首相安倍死亡後與澎湃新聞連線時哽咽，而遭到中國網友網暴的中國媒體人曾穎，19日中午在日本寓所自殺。作家陳嵐證實，目前正在搶救中。（搜狐網）

為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」

2022-07-19 12:51
每當陳皖枝不高興的時候，胡建國就買各種好吃的給陳皖枝吃。（取材自中華網）

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床

2022-07-17 11:00
中國外交部發言人汪文斌。（取材自中國外交部官網）

中澳關係解凍？澳洲煤炭將恢復輸中 中國外交部回應

2022-07-14 07:12
3歲半的小女孩走到石像前，含淚擁抱久久不捨離去。（取材自人民日報）

涼山3歲小女娃一眼認出爸爸的石像 背後故事讓人看哭了

2022-07-18 11:00
陳春花遭質疑是從歐洲文憑工廠「愛爾蘭歐洲大學」達到博士學位，此後憑藉這個學位進入大學教書。（取材自北京大學國家發展研究院官網）

剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查

2022-07-20 11:27

超人氣

更多 >
世界晚報╱亞裔女慘被當街按倒性侵 非裔暴徒已多次作案

世界晚報╱亞裔女慘被當街按倒性侵 非裔暴徒已多次作案
波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好

波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好
川普一家出席前妻喪禮 么兒200公分身高引注目

川普一家出席前妻喪禮 么兒200公分身高引注目
前妻伊凡娜紐約葬禮 川普帶和她的三個孩子出席

前妻伊凡娜紐約葬禮 川普帶和她的三個孩子出席
房價上漲、美元強勢…美國人買不起房紛遷居歐洲

房價上漲、美元強勢…美國人買不起房紛遷居歐洲