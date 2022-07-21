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中國知名教授陳春花「野雞大學」文憑案 北大啟動調查

記者廖士鋒／即時報導
陳春花（左一）是中國網紅教授，任職於北大、華南理工大學等一流大學，但其博士文憑被質疑出自野雞大學。（圖／取自「春暖花開」微信公眾號）
陳春花（左一）是中國網紅教授，任職於北大、華南理工大學等一流大學，但其博士文憑被質疑出自野雞大學。（圖／取自「春暖花開」微信公眾號）

近日沸沸揚揚的陳春花論文案，最新進展顯示，北京大學回應已正在調查，此前陳春花被發現，其博士學位係在短短一年內從「愛爾蘭歐洲大學」取得，這間學校並非合規機構，也曾被愛爾蘭教育部認定是假大學。

➤➤➤北大教授陳春花「文憑工廠」畢業？ 1年拿博士被熱議

據天目新聞報導，陳春花目前擔任北京大學王寬誠講座教授、北京大學國家發展研究院BiMBA商學院院長、華南理工大學工商管理學院客座教授、博士生導師，而其任職的北京大學已回應稱，正在調查陳春花的學歷問題。

報導指出，北京大學宣傳部工作人員稱，目前學校已關注到此事，但具體調查進展尚不清楚，不便透露。北大國發院值班人員稱，對於此事最好聯繫本人，官方不便回應。

陳春花憑藉這份「愛爾蘭歐洲大學」文憑，拿到教職任教至今，也成為知名學者，目前還是知名企業「雲南白藥」的董事。近期她才因為聲稱華為創辦人任正非親自開車接送她，而遭到華為發聲明駁斥稱「與陳春花教授無任何關係」。

另外，由於陳春花曾經撰文弔念恩師、中國知名經濟學家蘇東水教授，文中提到「博士題目」，也遭中國「咱們事實有力量」等自媒體挖出，蘇東水多次擔任「愛爾蘭歐洲大學」課程師資，中國境內與「愛爾蘭歐洲大學」合作「辦學」的，則是「上海東華國際人才學院」，長期擔任這個機構執行院長的蘇宗偉，是蘇東水之子，背後疑似涉及學術權力與學術詐騙的問題。

北京 華為 教育部

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