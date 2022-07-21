悲傷...「長江白鱘」遭國際組織正式宣布滅絕

長江白鱘遭國際組織正式宣布滅絕，圖為中國郵票上的白鱘。（新華社）

最後一次公開「露面」已是2003年的中國極度瀕危物種「長江白鱘」，已被國際組織正式宣布滅絕，象徵著「中國淡水魚之王」正式走入歷史。

據紅星新聞報導，長江流域的白鱘（Psephurus gladius）7月21日被「世界自然保護聯盟」（IUCN）所更新的紅色名錄正式宣布滅絕，長江鱘（Acipenser dabryanus）則是「野外滅絕」。而全球現存的26種鱘魚均面臨滅絕威脅，其中約三分之二的鱘魚種群處於極度瀕危狀態。

報導引述中國水產科學研究院長江水產研究所首席科學家危起偉說法表示，「誠然鱘魚是世界上最受威脅的類群，但是白鱘滅絕仍然是不應該發生的事情。白鱘和白鱀豚生態習性不同，一個在長江上游繁殖，一個棲息地主要在長江中下游，這並不是偶然事件，其它長江水生生物萬不可重蹈覆轍」。

世界自然基金組織（WWF）北京 代表處副總幹事周非則指出，這次紅色名錄更新結果，提醒我們需要通過搶救性保護來扭轉淡水生物多樣性喪失的趨勢，更需要規劃和實施系統性保護措施解決長期威脅，需要更多機構和社會力量的參與與支持，幫助長江鱘早日「降級」。

中國全國人大已在2020年通過「長江保護法」，目前自2021年起正在長江流域實施重點水域10年禁漁，中國農業部 並統計有高達23.1萬人的「退捕渔民」群體，其中部分地方政府斥資對這些漁民實施異地安置，並嚴查各類非法捕撈。