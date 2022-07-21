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中國官方：將考慮現行防疫隔離可否再縮短

記者林則宏／即時報導
中國疾控中心傳防處研究員王麗萍。（取自中國網）
中國疾控中心傳防處研究員王麗萍。（取自中國網）

中國現行入境「7＋3」等防疫管控措施有可能再縮短。中國疾控中心傳防處研究員王麗萍表示，中國疾控中心將不斷收集、梳理各地根據現行第九版防控方案總體措施要求，在疫情處置出現的新問題和新難點，如各類風險人員的隔離管控周期與方式，是否可進一步縮短。

王麗萍在21日下午舉行的記者會中指出，為進一步提高新冠肺炎疫情防控措施的科學性、精準性，今年4至5月間，中國國務院聯防聯控機制綜合組在全國選取七個入境城市，開展了新冠肺炎疫情防控措施優化試點研究工作，核心內容是觀察和印證入境人員、密切接觸者、封控區和管控區內人員、閉環管理高風險崗位從業人員等四類風險人員的陽性檢出情況和轉陽時間特徵。

研究發現，Omicron變異株平均潛伏期縮短，多為2-4天；絕大部分感染者都能在7天內檢出。因此決定將密切接觸者、入境人員隔離管控時間從「14天集中隔離醫學觀察+7天居家健康監測」，調整為「7天集中隔離醫學觀察+3天居家健康監測」；將密接的密接管控措施從「7天集中隔離醫學觀察」調整為「7天居家醫學觀察」。

王麗萍稱，這樣的調整是根據Omicron變異株的流行特點，對防控措施的進一步優化，不會增加疫情傳播風險，是精準防控的體現。

她表示，中國現行第九版防控方案更加突出體現了精準科學防控理念與措施。當前，各地按照新版防控方案要求，立足於快速精準做好風險管控，積極應對，各起疫情基本能夠在短時間內得到有效控制。

王麗萍說，「當然，我們也將不斷收集、梳理各地根據第九版防控方案總體措施要求，在疫情處置出現的新問題和新難點，比如，各類風險人員的隔離管控周期與方式，是否可進一步縮短」，力爭將疫情防控對中國經濟社會發展和群眾生活的影響降至最低。

疫情 醫學 新冠肺炎

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