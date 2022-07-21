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中印邊境衝突將和解？中媒：已有一方拿出方案並討論

記者廖士鋒／即時報導
2020年6月中旬，共軍與印軍在加勒萬谷地衝突情況。（圖／取自共軍「西部戰區」微信公眾號）
2020年6月中旬，共軍與印軍在加勒萬谷地衝突情況。（圖／取自共軍「西部戰區」微信公眾號）

近期共軍跟印軍就2020年雙方激烈邊境衝突進行第16輪軍長級會談，聯合聲明首度提到的「前瞻性」三字，中國官媒披露，背後是表示這次會談有一方拿出方案，並且就這一方案進行磋商。

據中國官媒中央廣播電視總台旗下的「玉淵譚天」微信公眾號21日晚間披露，7月17日舉行的兩軍第16輪軍長級會談，會後新聞稿出現了此前從未出現的「前瞻性」一詞，文章引述消息人數說法稱，「這個詞表明，此次會談中至少一方拿出了方案，並正就這一方案進行磋商」。

此前，中國另一官媒「環球時報」旗下新媒體「補壹刀」消息，第16輪軍長會談持續12多個小時，重點是在實控線沿線摩擦點進一步脫離接觸的問題，今年先前兩輪會談也是重點討論了從拉達克東部的戈格拉高地、班公湖地區和德普桑平原三個摩擦點撤離的事宜。但是對「進一步脫離接觸」，雙方還未達成一致。

2020年5月初，共軍與印軍在邊境發生衝突，6月6日進行首次軍長級會談，不久後則於拉達克的加勒萬河谷爆發激烈衝突，雙方都未使用熱兵器，而是石頭、棍棒等冷兵器。印度方面曾指控共軍用「狼牙棒」為武器與印軍鬥毆，此後雙方進行多次「軍長級會談」，試圖使兩軍脫離接觸，並達成未來邊境遭遇的處置方法。

據共軍方面宣布的數據，中印邊境衝突死亡軍人有4位，圖為2021年9月新疆軍區某團...
據共軍方面宣布的數據，中印邊境衝突死亡軍人有4位，圖為2021年9月新疆軍區某團官兵前往當時戰鬥處悼念。（圖／截自「西部戰區」微信公眾號）

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