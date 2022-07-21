人類飼養最高齡 35歲貓熊安安 在香港安樂死

香港海洋公園的大熊貓安安已35歲，今天進行安樂死。（新華社）

由人類飼養下全球最長壽的雄性大貓熊安安，身體持續虛弱持續未能進食，20日香港 海洋公園透過安樂死送其離世。有香港市民連日到海洋公園探望，獲悉安安離世時傷心流淚。

雄性大貓熊安安離世之時享壽35歲，等同於人類105歲高齡。

香港海洋公園說，安安過去數星期間身體狀況轉差，食量減少，近日更變得十分虛弱，上星期日開始完全停止進食，只飲用食水和電解質飲料，由於安安年事已高，可行的治療方案僅限於為牠減輕不適或緊張，園方及漁護署獸醫在徵詢中國大熊貓保護研究中心後，忍痛讓安安接受安樂死，令牠免於痛苦。

20日早上8點40分，香港海洋公園獸醫總監馬伯樂在園內的「香港賽馬會四川奇珍館」為安安進行安樂死。

香港海洋公園公司主席龐建貽說，安安多年來為大家帶來無數歡樂回憶，將永遠懷念牠聰敏和調皮的身影，並感謝公園動物和獸醫團隊日以繼夜守護安安。相信公園的訪客會與園方一起向安安致以最後的敬意。園方在展館內設置紀念牌和弔唁冊，供市民悼念安安。

香港海洋公園大貓熊安安離世，市民到場悼念。（中新社）

自安安不願進食後，香港海洋公園公布其身體狀況，香港人紛以不同方式祈願安安能恢復健康，20日到海洋公園探望安安的香港市民，得悉其離世，當場灑淚，也有安安的粉絲說，安安與佳佳多年來陪着香港人成長，現在安安年紀已大，安樂死對牠而言是解脫。

貓熊安安與其配偶佳佳，作為中國當局給香港回歸兩周年禮物，1999年移居香港。一直住在香港海洋公園專門為其修建的貓熊館。2016年，與安安一起赴港的雌性大貓熊佳佳已一步離世。

影片來源：YouTube 香港01