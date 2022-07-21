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違反「網絡安全法」等法規 滴滴出行遭重罰近12億美元

記者陳言喬／即時報導
滴滴出行遭中國監管單位重罰。（中新社）
滴滴出行遭中國監管單位重罰。（中新社）

滴滴出行被指違反「網絡安全法」等法律法規，中國國家互聯網資訊辦公室21日決定對對滴滴全球股份有限公司處80.26億（人民幣，下同，約11.93億美元）罰款，對滴滴全球股份有限公司董事長兼CEO程維、總裁柳青各處100萬罰款。

新華網報導，中國國家互聯網資訊辦公室根據網絡安全審查結論及發現的問題和線索，對滴滴全球股份有限公司涉嫌違法行為進行立案調查。經查實，滴滴全球股份有限公司違反「網絡安全法」、「數據安全法」、「個人資訊保護法」的違法違規行為事實清楚、證據確鑿、情節嚴重、性質惡劣。

7月21日，國家互聯網資訊辦公室依據「網絡安全法」、「數據安全法」、「個人資訊保護法」、「行政處罰法」等法律法規依法處罰。

華爾街日報」19日引述內情人士透露，中國主管當局準備對滴滴出行課以超過10億美元罰款，並結束一年來針對滴滴網路安全措施進行的調查。

華爾街日報稱，罰款措施宣佈後，中國政府將放寬先前實施的限制，不再禁止滴滴出行的平台吸收新用戶，也將允許滴滴出行的應用程式（app）在國內app商店重新上架。

這些人士說，這項罰款措施也將為滴滴出行在香港股市啟動新股上市鋪路。滴滴出行的應用程式在中國每月有數千萬用戶使用。

報導稱，滴滴出行去年的銷售額約273億美元，報導提到的罰款金額約占銷售額4%。付出這項罰款將讓滴滴出行得以結束這坎坷的一年。

滴滴出行去年6月不顧中國官方反對，在美國掛牌上市，結果上市不到一周隨即遭到中國官方出手監管，對滴滴展開一系列的調查，並下架應用程式，以致股價一路走低，於今年4月16日正式發布自美退市公告。

滴滴出行 華爾街 香港

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