剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查

陳春花遭質疑是從歐洲文憑工廠「愛爾蘭歐洲大學」達到博士學位，此後憑藉這個學位進入大學教書。（取材自北京大學國家發展研究院官網）

中國學術界再傳重大醜聞，北京 大學知名女教授陳春花近日遭通訊巨頭華為 公司高調撇清關係後，她的博士學歷被爆來自愛爾蘭一所野雞大學。對此，北大校方稱尚在調查。

陳春花現任北京大學王寬誠講席教授、北京大學國家發展研究院BiMBA商學院院長、華南理工大學工商管理學院客座教授、博士生導師。她是知名企管學者，曾數度獲評「中國50位最具影響力商界領袖」、「中國最具影響力25位商界女性」，出版著作近30本。

綜合易經財經、天目新聞等陸媒報導，華為7月6日發表聲明稱，近期網路上有一萬多篇誇大、演繹陳春花教授對華為的解讀、評論，基本為不實訊息。聲明強調，華為與陳春花無任何關係，「華為不瞭解她，她也不可能瞭解華為」。

早從2017年開始，陳春花就在自己的公眾號「春暖花開」多次解讀華為，或者談及華為邀請自己做軍師，相關蹭華為文章多達40篇。

其中一篇「與任正非先生：圍爐日話」流傳最廣，文中稱華為總裁任正非親自當司機，把陳春花引到會議室交談等等。這也是後來網路上出現一萬多篇「陳春花做華為軍師」文章的由來。

華為高調撇清引發輿論風暴後，陳春花出來說「文章不是自己寫的」。但打臉的是，其中一些文章附上陳春花的課程宣傳，背後牽扯的上海知到知識數字科技有限公司，陳春花持股33%。很明顯，這些蹭華為的網路文章不排除團隊操作的可能。

如今，陳春花又被扒出疑似博士學歷造假。她被爆學歷之一的愛爾蘭歐洲大學（European University Ireland）工商管理博士，是一所查詢不到的野雞大學。

華南理工大學官網此前簡介顯示，陳春花2000年獲新加坡國立大學企業管理研究生院工商管理碩士，2001年獲愛爾蘭歐洲大學工商管理博士。這也意味，她的博士學位一年就到手。

據報導，中國教育部 「教育涉外監管信息網」顯示，經愛爾蘭高等教育政府主管部門認可的正規大學有25所，其中並沒有愛爾蘭歐洲大學。

2000年2月25日，以大學排名而聞名的英國泰晤士報高等教育副刊就曾報導，愛爾蘭教育部門正在調查一個未經官方批准就自稱為「愛爾蘭歐洲大學」機構的營運，這個機構地址為愛爾蘭首都都柏林的一個宿舍。這所大學在國際做廣告，招收研究生學歷以上的學生，但從未向愛爾蘭官方申請大學許可。

北大國發院網站顯示，陳春花為全職教授，但並沒有列出其教育背景。但在2022年7月18日的百度快照中，北大國發院網站曾列出陳春花一則教育背景「南京大學商學院企業管理博士後（2005年）」，說明這則教育背景近期被刪除。

另在華南理工大學工商管理學院網站的教師介紹中，陳春花的教育背景也已被刪除。

對此，天目新聞引述北京大學宣傳部工作人員稱，目前學校已經關注到此事，但具體調查進展尚不清楚，不便透露。北大國發院值班人員稱，對於此事最好聯繫本人，官方不便回應。華南理大迄今也無人回應。

至截稿，陳春花的手機仍無人接聽。