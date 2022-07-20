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大連北極熊變成了「棕熊」還不斷喘氣 海洋館解釋了…

記者陳言喬／綜合報導
網友拍到的大連老虎灘海洋公園的北極熊變成「棕熊」還不斷喘氣。（視頻截圖）
網友拍到的大連老虎灘海洋公園的北極熊變成「棕熊」還不斷喘氣。（視頻截圖）

遼寧大連老虎灘海洋公園極地館內一頭原本活潑健康的北極熊，毛色突變成棕色且不斷喘氣，遊客擔心北極熊生病了。園方回應稱，牠到了換毛季節，喘氣是剛做完運動。

天目新聞報導，一名網友日前在社交媒體上傳一段視頻，大連老虎灘海洋公園極地館內，一頭毛髮看上去呈棕色的北極熊坐在岸邊，低著頭不停地晃動，嘴巴微張，喘著粗氣，顯得病怏怏的，整體與普通的北極熊有著明顯的差別。

這名網友表示，這段視頻拍攝於7月18日上午，自己以前也去過該極地館參觀，並拍攝過北極熊的視頻，「以前看到都是白白的，這樣的外表還是第一次見，會不會是北極熊生病了」？

這段視頻在社交媒體上的評論量超過15000條，網友們非常關注這頭北極熊的身心狀況。

大連老虎灘海洋公園極地館辦公室工作人員表示，視頻中的北極熊不存在健康問題。當下是北極熊的一個換毛期，加上展廳的燈光（緣故），看上去可能（呈現）棕黃色，現場看未必是這個顏色。這個熊就是白色的北極熊。如果這個熊真有問題的話，館方會第一時間治療牠，而不會讓牠展出面客。

至於視頻中看到該北極熊存在喘粗氣、看似病態的情況，工作人員解釋說，這是因為北極熊剛在飼養員的引導下做完游泳運動，剛上岸，沾上海水後毛看起來可能也不是很美觀，可能游泳也累了，坐在那裡休息的一個狀態，並不是說牠有健康方面的問題。

來源：聯合影音網

大連老虎灘海洋公園極地館裡的北極熊原本是這樣的。（取材自老虎灘海洋公園網站）
大連老虎灘海洋公園極地館裡的北極熊原本是這樣的。（取材自老虎灘海洋公園網站）

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