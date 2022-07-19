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貫徹「習重要指示」 大型紀錄片「尋古中國」開拍

記者廖士鋒／即時報導
「尋古中國」大型紀錄片於19日開拍，圖為其中一個系列「雲夢記」。（圖／截自「國家文物局」微信公眾號影片）
「尋古中國」大型紀錄片於19日開拍，圖為其中一個系列「雲夢記」。（圖／截自「國家文物局」微信公眾號影片）

中共中央政治局集體學習「中華文明探源工程」後不久，中國國家文物局與中國中央廣播電視總台即宣布開拍聯合攝製的大型紀錄片「尋古中國」，並作為貫徹中共總書記習近平重要指示的舉措。

據中國國家文物局微信公眾號19日晚間消息，「尋古中國」當日在北京開機啟拍，中共中宣部副部長、中央廣播電視總台台長兼總編輯慎海雄指出，中央廣播電視總台已經推出過「國家寶藏」、「中國國寶大會」、「中國考古大會」等節目，此次創作的「尋古中國」紀錄片，「是總台深入貫徹落實習近平總書記關於弘揚中華優秀傳統文化重要指示精神的又一具體舉措」。

而中國文旅部副部長、國家文物局局長李群則強調，攝製「尋古中國」是「貫徹落實習近平總書記關於文物考古工作重要論述的具體舉措，是講好文物故事、傳承中華文明的又一次生動實踐」。

據指出，「尋古中國」大型紀錄片將會運用「中華文明探源工程」、「考古中國」等研究成果，以文博工作者親歷親述，結合XR+、自由視角、大場景3D掃描等新技術的使用，帶來大片級的視聽盛宴。

節目首檔會推出「古蜀記」、「玉石記」、「雲夢記」、「尋夏記」、「河洛記」、「稻穀記」6個系列，每個系列5集，每集30分鐘，「通過推理想像和數位建模，把歷史線索最大限度地還原為歷史現場，以清新的文風和年輕時尚的表達，翻譯晦澀難懂的符號元素，引領受眾感悟古人的人生觀、宇宙觀，感知中華民族精神的內涵」。

此前在5月27日，中共中央政治局就「中華文明探源工程」進行集體學習，習近平強調要建立「中國特色、中國風格、中國氣派的文明研究學科體系、學術體系、話語體系」，也提到要「營造傳承中華文明的濃厚社會氛圍，廣泛宣傳中華文明探源工程等研究成果，教育引導群眾特別是青少年更好認識和認同中華文明，增強做中國人的志氣、骨氣、底氣」。

「尋古中國」開拍儀式19日在北京舉行，由中國國家文物局與中國中央廣播電視總台聯合...
「尋古中國」開拍儀式19日在北京舉行，由中國國家文物局與中國中央廣播電視總台聯合攝製。（圖／取自「國家文物局」微信公眾號）

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