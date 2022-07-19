中歐經貿高層今對話 圍繞4主題進行討論

中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴(中)與歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基斯以視訊共同主持第9次中歐經貿高層對話。(新華網)

中國與歐盟 19日下午舉行經貿高層對話，就一系列全球性經濟問題展開討論，雙方就宏觀經濟政策協調、產業鏈供應鏈 合作、世貿組織改革、擴大市場開放、中歐地理標誌協定實施、動植物檢驗檢疫、金融業雙向開放和監管合作等達成一系列共識。

據新華社，中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴與歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）以視訊共同主持第9次中歐經貿高層對話。雙方圍繞宏觀經濟、產業鏈供應鏈、貿易與投資 、金融合作4個專題，進行了務實討論。

雙方認為，世界政治經濟形勢正在發生深刻變化，健康穩定的中歐關係和中歐經貿關係有利於世界發展與繁榮。雙方願增進相互理解，推動中歐經貿領域務實合作，以中歐合作的穩定性應對世界經濟形勢的不確定性。

雙方同意加強宏觀經濟政策溝通協調，維護全球產業鏈供應鏈穩定，共同維護和加強以世貿組織為核心、以規則為基礎的多邊貿易體制，積極推動貿易和投資自由化便利化，促進公平競爭，保護智慧財產權，為企業創造更好的營商環境，進一步推進金融領域雙向開放和監管合作。