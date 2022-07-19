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中國手遊將李舜臣標為「中國文明」 遭南韓網友抗議刪除

記者廖士鋒／即時報導
「文明與征服」遊戲是中國廠商製作，近期被引進到南韓，但人物的文明屬性遭抗議。（圖／取自「4399手機遊戲網」微信公眾號）
「文明與征服」遊戲是中國廠商製作，近期被引進到南韓，但人物的文明屬性遭抗議。（圖／取自「4399手機遊戲網」微信公眾號）

中國跟南韓歷史詮釋爭議又一樁，由中國所製作的手遊「文明與征服」，將朝鮮王朝抗日名將李舜臣標註為「中國文明」，遭南韓網友強烈抗議，隨後刪除相關宣傳內容。

據韓聯社報導，「文明與征服」由中國手遊開發商「4399」所製作，其在南韓方面的法人16日上傳遊戲宣傳片後，遭南韓網友發現遊戲中的李舜臣，所屬文明被標註為中國文明，遭抗議後刪除。

報導指出，4399的南韓法人回應，圖片製作過程中出現錯誤，且未另經審閱就被插入廣告，公司確認標記錯誤後隨即加以刪除。

對此，南韓誠信女子大學教授徐坰德表示，「青少年和兒童多為手遊對象，或更容易接受手遊中錯誤的文化和歷史認知，令人擔憂，若今後中國手遊再次歪曲南韓歷史和文化，應更為積極應對，要求遊戲開發商糾正錯標」。

公開資料顯示，「文明與征服」係「4399」在2021年12月29正式公測的一款遊戲，遊戲講述了在「泰拉」大陸上，一群來自不同文明的領主，為了聯盟與榮譽，召集李世民、凱撒、織田信長、李舜臣等歷史名宿，集結華夏連弩兵、馬穆魯克等傳奇兵種，逐鹿天下從大陸邊緣走向世界中心的史詩故事。

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