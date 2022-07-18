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中國連6月拋售美債 持倉12年來首次跌破1兆美元

記者葉文義／綜合報導
中國在連續第6個月減持後，持倉餘額時隔12年首度跌破1兆美元關口。（路透）
中國在連續第6個月減持後，持倉餘額時隔12年首度跌破1兆美元關口。（路透）

財政部美東時間18日公布5月國際資本流動報告（TIC），其中，受關注的美債持倉方面，中國在連續第6個月減持後，持倉餘額時隔12年首度跌破1兆美元關口。

最新數據顯示，中國的美債持倉在今年5月跌至9808億美元，較前月下降226億美元，這也是中國美債持倉自2010年5月以來首度跌破1兆美元關口。與去年5月持有1兆784億美元相比，這一年來減持規模達976億美元。

5月，日本所持美國國債較4月減少57億美元至1兆2128億美元。雖然目前日本仍是美債持倉最高的國家，但已連續3個月減持，較去年同期也下降534億美元。

市場分析指出，諸多因素正在推動美債持有者拋售持債。首先美國當前通膨高企，市場擔憂美國聯準會升息將更為激進，下周預期又將升息75個基點。美債殖利率的提升意味著債券價格的下跌，對於那些並非持有到期的投資者而言會造成損失。

另一層原因則是全球範圍內「去美元化」進程的體現。根據金融博客平台ZeroHedge統計，全球美債儲備近兩年來持續下滑，到今年6月已經跌至2020年10月後的最低水準。與此同時，全球黃金儲備則在節節攀升的狀態。

升息 日本 殖利率

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