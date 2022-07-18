中國也爆N號房…私密網站圍觀猥褻女童 5萬人誘捕未成年

網友相繼爆料，中國也出現雷同韓國「N號房」事件。示意圖。（Pixabay）

韓國不法分子脅迫女性作性奴，且上網分享影像的「N號房」事件也在中國上演。中國網友相繼爆料，指有人架設私密網站展示猥褻女童影片，更有多達5萬人的私密群組專門圍獵女童拍片。

這一被中國網友稱為「中國版N號房」的關鍵詞，近2天來在新浪微博 瘋傳。據中國網友反映，相關討論已超過5000萬則，但在過濾機制下，並沒有進入熱搜排行榜內。

事實上，這次爆料並非對「中國版N號房」的首度爆料。歷來陸續有中國年輕女性爆料，指自己的私密照片及影像，卻被公布在類似的「N號房」 網站，乃至於境外的色情網站。而這種行徑，在中國甚至形成了「產業鏈」。

但這次爆料的內容，較先前的爆料更令人咋舌。鳳凰週刊日前報導，中國微博網友爆料，指中國網路上存在一個名為「秘密花園」的私密網站，擁有大量對未成年女性甚至女童猥褻或性侵 的影片，且數量龐大，內容不堪入目。而這些影片都需要登錄帳號才能觀看。

「私密花園」曝光後，更有其他中國網友接力爆料。一名暱稱「梁州Zz」的網友指控，一個名為「小白菜」的群組內含大量猥褻內容，其中包括用聊天等多種方式「誘捕」未成年少女。而在這個群組內參與「誘捕」的成員達到5萬人。

「梁州Zz」說，這個「小白菜」群組裡每天都有人在討論的是「如何誘捕一個未成年少女」，並把目標稱為「白菜」，而誘捕女孩則被稱為「拱白菜」。成員經常透過假裝有意交往等方式，贈送小禮物「引誘獵物上鉤」。過程中，有成員會拍攝傳播上鉤女子的不雅影像上傳，甚至另行透過其他管道販賣影像牟利。

根據報導，將「私密花園」曝光的中國網友，已經向警方報案。而警方截至目前為止，僅以「報警內容已記錄」回覆。

這名網友指出，他是先報警再曝光此事，目的是希望得到網友們的關注，讓社會重視這種惡劣的行為及現象，讓大家知道現在正有身心仍末發育好的兒童及青少年「正在受到傷害，犯罪分子仍在消遙法外」。

而「梁州Zz」表示，這種群組的危害性，是「在陰暗的角落中，形成不良的社會風氣」，割裂了正常情感交往的紐帶，致使部分年輕一代對於情感問題喪失信心，甚至於對於生活喪失希望。而隱私 內容的傳播，更會侵犯當事人隱私，甚至會給她們帶來心理上的諸多困擾，甚至給當事人身心帶來巨大損害。

眼見上述2項爆料，部分中國網友將這些受害女童與徐州「鐵鏈女」事件作聯想，直指「又是一條黑色鏈」，要求警方嚴肅處理；但不少網友則質疑，新浪微博上明明有數千萬條討論，卻一直上不了熱搜；也有人質疑中國各大官媒為何選擇忽略此事，做婦女工作的婦聯「又上哪兒去了」？

在此之前，新京報今年1月間曾報導，多名女性受害者發現，自己的私密影像被肆意傳播。而發布者有身邊的熟人、朋友，也有以「網戀」為名軟磨硬泡獲得影像的網友。且調查發現，「對年輕女性進行圍獵已經成為一條產業鏈」。

據當時報導，這類「中國版N號房」被曝光後，有些受害女性決定站出來，組成志工隊伍，在一些聊天室內臥底，收集其他成員發布的淫穢影像和消息，再向警方報案，並幫助其他受害者維權。