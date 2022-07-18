華為進軍網約車 測試「Petal」出行App

中國網通設備商巨頭華為進軍出行網約車平台，目前正在測試一款名為「Petal出行」的App。（新華社）

中國網通設備商巨頭華為 不僅開發自動駕駛業務以及與車企聯合造車，現在還做起出行網約車 平台。據中媒報導，華為已在應用眾測中上線了一款名為「Petal出行」的App ，詳情頁中顯示，這是一款聚合中國國內優質網約車供應商的搭車App。

華為出行平台目前還在測試階段，合作接入的供應商只有首汽約車與神州專車兩家，而且「Petal出行」提供的網約車服務也只是在北京、深圳和南京進行測試、支援，未來將會持續增加可服務城市。

一位出行行業人士指出，其實在華為啟動網約車服務平台測試前，外界更關注它在高精地圖方面的動作。他透露，「Petal出行」內嵌的地圖導航是Petal Maps，即華為開發的花瓣地圖。

公開資料顯示，2020年10月22日，華為面向海外用戶正式發布了花瓣地圖，官方介紹它是華為提供的全場景地圖行業生態服務，包含出行、社交、購物、餐飲等基本生活地理位置服務，透過室內高精定位、AR地圖等技術。不過，目前花瓣地圖應用只有海外版，在華為應用商店中無法搜索到其國內版本。

經濟觀察網分析，在中國國內的地圖導航市場，相較高德地圖、百度地圖和騰訊地圖這樣的頭部應用，花瓣地圖屬後來者，同樣在網約車出行市場的聚合類平台中，如何與高德打車、美團打車等形成差異化競爭，能否在滴滴出行占據的出行市場中分一杯羹，對華為將是一個競爭異常激烈新戰場。