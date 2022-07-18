我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐洲熱浪北移 習慣70度夏天的英國人迎戰104度

服務7任總統逾半世紀 佛奇要退休了

華為進軍網約車 測試「Petal」出行App

記者葉文義／即時報導
中國網通設備商巨頭華為進軍出行網約車平台，目前正在測試一款名為「Petal出行」的App。（新華社）
中國網通設備商巨頭華為進軍出行網約車平台，目前正在測試一款名為「Petal出行」的App。（新華社）

中國網通設備商巨頭華為不僅開發自動駕駛業務以及與車企聯合造車，現在還做起出行網約車平台。據中媒報導，華為已在應用眾測中上線了一款名為「Petal出行」的App，詳情頁中顯示，這是一款聚合中國國內優質網約車供應商的搭車App。

華為出行平台目前還在測試階段，合作接入的供應商只有首汽約車與神州專車兩家，而且「Petal出行」提供的網約車服務也只是在北京、深圳和南京進行測試、支援，未來將會持續增加可服務城市。

一位出行行業人士指出，其實在華為啟動網約車服務平台測試前，外界更關注它在高精地圖方面的動作。他透露，「Petal出行」內嵌的地圖導航是Petal Maps，即華為開發的花瓣地圖。

公開資料顯示，2020年10月22日，華為面向海外用戶正式發布了花瓣地圖，官方介紹它是華為提供的全場景地圖行業生態服務，包含出行、社交、購物、餐飲等基本生活地理位置服務，透過室內高精定位、AR地圖等技術。不過，目前花瓣地圖應用只有海外版，在華為應用商店中無法搜索到其國內版本。

經濟觀察網分析，在中國國內的地圖導航市場，相較高德地圖、百度地圖和騰訊地圖這樣的頭部應用，花瓣地圖屬後來者，同樣在網約車出行市場的聚合類平台中，如何與高德打車、美團打車等形成差異化競爭，能否在滴滴出行占據的出行市場中分一杯羹，對華為將是一個競爭異常激烈新戰場。

華為 網約車 App

上一則

涼山3歲小女娃一眼認出爸爸的石像 背後故事讓人看哭了

下一則

南華早報：中國邀歐洲領袖 11月到北京會見習近平

延伸閱讀

打臉拜登？ 沙國：不會拒用華為電信系統

打臉拜登？ 沙國：不會拒用華為電信系統
鄭州女搭網約車被撞亡 平台：不負責審核司機資質

鄭州女搭網約車被撞亡 平台：不負責審核司機資質

繼華為、小米之後…vivo疑洗錢 印度據點被搜查

繼華為、小米之後…vivo疑洗錢 印度據點被搜查
華為新摺疊機Mate X3 預計11月量產

華為新摺疊機Mate X3 預計11月量產

熱門新聞

「亞洲第一女富豪」龔如心遺產爭奪案纏訟多年。(路透資料照片)

香港富婆龔如心千億港元遺產 指定中國總理、聯合國秘書長來管

2022-07-16 02:15
每當陳皖枝不高興的時候，胡建國就買各種好吃的給陳皖枝吃。（取材自中華網）

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床

2022-07-17 11:00
中國外交部發言人汪文斌。（取材自中國外交部官網）

中澳關係解凍？澳洲煤炭將恢復輸中 中國外交部回應

2022-07-14 07:12
斯里蘭卡宣布國家破產，示威者衝進總統府。（歐新社）

斯里蘭卡破產 中國2原因袖手旁觀

2022-07-12 02:28
維權的民眾(右方)與警方及不明白衣人士發生推擠。(取材自微博)

400億存款「被消失」 鄭州3000儲戶血濺街頭維權

2022-07-11 02:30
四川成都，居民泡在水中打麻將避暑。(中新社)

快看世界／中國各地高溫難耐 屋頂熱化、拖鞋熱彎

2022-07-15 16:20

超人氣

更多 >
印州購物中心槍案3死2傷 22歲攜槍民眾擊斃槍手 警讚：真正的英雄

印州購物中心槍案3死2傷 22歲攜槍民眾擊斃槍手 警讚：真正的英雄
德州小學濫射案調查報告：400警只顧自保 坐視師生被槍殺

德州小學濫射案調查報告：400警只顧自保 坐視師生被槍殺
美元強升 全球恐陷「厄運循環」

美元強升 全球恐陷「厄運循環」
大違約潮 12國面臨倒債危機

大違約潮 12國面臨倒債危機
前白宮醫生曝拜登認知能力有問題：恐無法做完整個任期

前白宮醫生曝拜登認知能力有問題：恐無法做完整個任期