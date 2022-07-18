中國交通銀行人臉辨識被詐騙攻破 盜走逾6萬美元

交通銀行傳出人臉辨識系統被詐騙集團攻破。(新浪網)

中國網路詐騙 猖獗，中國交通銀行的人臉辨識系統甚至被攻破，導致民眾帳戶被盜走人民幣43萬元（約6萬3774美元），而詐騙網址居然在台灣，中國民眾一狀告到法院要求交通銀行賠償損失。

中國新聞周刊報導，一位交通銀行的用戶李紅（化名）萬萬沒想到，詐騙人員從她的交通銀行帳戶偷走近人民幣43萬元，如入無人之境。

要想從交通銀行帳戶轉帳，需要用戶在手機 銀行App上進行人臉辨識，並進行簡訊驗證。李紅陷入詐騙分子的圈套，她的手機簡訊被攔截，手機號碼被設置了呼叫轉移，令她的驗證碼落入他人手中，且無法接聽銀行的確認電話。

更嚴重的是「人臉辨識」被攻破了。銀行系統後台顯示，在進行密碼重置和大額轉帳時，李紅進行六次人臉辨識比對，均顯示「活檢成功」。

那幾次人臉辨識並不是身在北京 的李紅本人操作，登錄者的IP位址顯示在台灣。當李紅本人登入手機銀行時，帳戶的錢已被悉數轉走。她去派出所報案，員警很快認定她遭遇電信詐騙，並立案偵查。

既然不是本人操作，為何還能「活檢成功」？李紅懷疑交通銀行人臉辨識系統的安全性，並將交通銀行告上法庭，要求賠償，不過，北京豐台區法院日前一審駁回，李紅準備繼續上訴到底。

事情發生在去年6月，詐騙人員以公安的名義要求李紅協助調查，並要求透過軟體共享手機螢幕，在掌握李紅的「人臉辨識+動態密碼」後，通過修改密碼，登入了她的手機銀行，此後便如入無人之境，即使李紅設置了每日5萬元（約7415美元）轉帳限額，也在詐騙人員登入後被輕易修改，之後每筆大額轉帳也都通過「人臉辨識+動態密碼」驗證通過，交通銀行人臉辨識系統顯然已被攻破。

交通銀行北京長辛店支行在法庭上表示，「交易密碼、動態密碼以及輔助人臉辨識的客戶鑒別模式」符合監管要求，並且在李紅轉帳過程中，銀行對她進行風險提示，包括通過運營商向她發送了簡訊密碼、短信風險提示，以及在內部系統大資料分析發現異常後，撥打了李紅的手機，對轉帳人身份及轉帳情況進行核實。

但李紅稱，對於銀行所稱發送了22條簡訊密碼及簡訊風險提示，她只收到了其中的11條，而銀行的來電她並未接到。這背後的原因在於她的簡訊被詐騙人員攔截，電話也呼叫轉移到了詐騙人員的手機上。

在2021年9月，李紅和其他女性被詐騙報案後，交通銀行曾公告停用過人臉辨識，交通銀行手機銀行系統進行改版升級。但在這年10月，仍有一名受害人的交通銀行帳戶被假人臉攻破。