中共20大後國台辦大換班？ 港媒：副主任劉軍川外調

中國大陸國台辦主任劉結一傳出可能更上層樓。（中新社）

中共20大將在今年秋季登場，隨國台辦主任劉結一即將卸任，據港媒報導，20大後國台辦領導層將會大換班。其中，國台辦副主任中劉軍川擬擔任中央統戰部紀檢組組長，另兩位副主任陳元豐、龍明彪也面臨大陸副部級官員一般60歲退休 的門檻。

港媒報導，三個月後登場的中國共產黨第20次全國代表大會，除產生新一屆中央委員，也將選出新一屆中紀委委員，且在20大前後，國台辦領導層將會大換班。

報導稱，最新傳出的是，現年59歲的國台辦副主任劉軍川，將擔任中央統戰部紀檢組組長。據悉，大陸副部級官員一般60歲退休，但同為副部級的中央部委紀檢組長可到63歲，一般獲提名 者不超過60歲，因此劉軍川外調進入紀檢體系後，預計可延長政治生命。

公開資訊顯示，劉軍川於廈門大學經濟學系畢業後穿上軍裝，在解放軍 空軍指揮學校任教十年後，於1993年進入國台辦工作，歷任經濟局副局長、聯絡局局長等職，2019年升副主任。

國台辦為一正四副格局，主任劉結一出生外交體系，1957年出生的他目前64歲，20大後原將屆滿65歲的大陸正部級退休年齡，但因資歷雄厚，不排除更上層樓的可能。

報導稱，不論劉結一是否上位，20大後他仍將從國台辦主任一職卸任，屆時國台辦勢必易帥。

除劉結一、劉軍川外，前國台辦副主任裴金佳先前已升任大陸退役軍人事務部部長，留下懸缺，另兩位副主任陳元豐、龍明彪現年分別為59歲、60歲，面對大陸副部級官員一般60歲的退休門檻，也預計會在20大前後出現職務異動。