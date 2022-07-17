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國際金價跌跌不休 中國大媽大爺搶購…客人增加200%

記者陳言喬／即時報導
中國國內黃金消費增加，最近銷售量提高了20%。（央視財經截圖）
中國國內黃金消費增加，最近銷售量提高了20%。（央視財經截圖）

國際金價跌跌不休，刺激大陸黃金消費，中國一些黃金商場前來選購黃金飾品的顧客絡繹不絕，看金條的客流人數比之前上漲了200%，銷售量提高了20%。

央視財經報導，黃金在今年3月創下了2070.42美元／盎司的高點後一路下跌，截至7月15日，紐約商品交易所黃金期貨價格收於每盎司1703.6美元，國際金價連續下探，創下近十個月新低。

報導稱，金價走低，也刺激了中國國內的黃金消費。北京一家黃金商場負責人表示，今年6月份以來，伴隨金價下行，他們商場的金飾價格累計下調了7次。其中，足金999的價格從6月11日最高的518元人民幣（約77美元），降到7月14日的485元人民幣。

經統計，近來實物黃金需求持續增加，6月份，上海黃金交易所的出庫總量為140噸，較5月份增加37噸，較去年同比增加7噸。

北京多家黃金銷售門店的負責人表示，過去，7、8月份是黃金銷售的淡季，但今年國際金價下探，一些消費者認為價位已經合理，這也推動近期黃金飾品銷售的增長。

除了黃金飾品銷售增加，近期，黃金投資者選擇逢低補倉，投資金條的銷量也增長不少。投資黃金的北京裴先生說，今年3月份，他把手上的黃金全部出手。最近黃金價格下探，他一邊觀望，一邊適機補倉。

現在北京的幾大黃金商場，投資黃金的銷量都出現明顯增長。中國黃金北京旗艦店金條組銷售主管李芳表示，看金條的客流人數比之前上漲了百分之兩百，銷售量提高了20%。業內人士分析，今年美聯儲貨幣政策收緊，國際金價近期一路震盪下行。特別是美國6月份CPI創出了近41年新高，對國際金價持續造成壓力。

北京菜百公司原料交易部副經理李洋指出，實物金需求增長，結合全球消費需求的一些因素，金價可能會在年底有一個不錯的表現。

國際金價下跌，中國國內黃金消費增加，來客量增加200%。（央視財經截圖）
國際金價下跌，中國國內黃金消費增加，來客量增加200%。（央視財經截圖）

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