北大學者：經濟成長5.5%不現實 應每人發3千美元消費券

北大學者曹和平主張，提振消費的簡單直接方法，就是向中國老百姓發放每人人民幣2萬元(約3000美元)的消費券。(美聯社)

北京 大學經濟學院教授曹和平日前受訪時直言，依上半年數據，中國今年若要達到5.5%的經濟成長目標，下半年成長率就要有9%，顯然不現實，6%才有可能。因此全年4至4.5%是較合理的預期。

曹和平並主張，提振消費的簡單直接方法，就是向中國老百姓發放每人人民幣2萬元（約3000美元）的消費券。因為補貼消費者要比補貼企業划算，刺激消費要比刺激生產有效得多。

觀察者網報導，曹和平日前受訪時坦承，中國上半年國內生產毛額（GDP）成長率僅2.5%「確實低於預期」，主因有二。首先是「整個業界」低估了這次COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 肆虐對上海的影響。並低估了長三角和環渤海地區連帶受影響後對經濟的傷害，既傷害了生產，也傷害了消費。

第二則是外部因素。全世界經濟還在下行期，歐洲劇烈軍事衝突蔓延的傷害，使整個經濟承受了巨大的下行壓力。

曹和平說，中國大眾對經濟的預期也遭到了傷害。像是最近爆發的村鎮銀行事件，就是人們對小銀行信心不足造成的擠兌。而房地產業出現資金鏈斷裂的不安全感，會影響金融投資界，尤其是銀行會更加謹慎地運用貨幣和發放信貸。

但他認為，目前中國還來得及在政策上加強支持的力度，呼籲整個社會共度艱難時刻，保護大眾對經濟的預期，尤其要加強對年輕人的支持。而現在的就業 形勢，年輕人是最難的。

針對建議中國政府可向每人發放2萬元消費券，曹和平指出，大家應該「放開思想」。為什麼補貼消費者要比補貼企業划算？政府每支付一分錢刺激經濟發展，刺激消費要比刺激生產有效得多，因為刺激消費不會把錢浪費在落後產能上。當年中國政府提出的「家電下鄉」政策，就是這個思路。

曹和平預計，中國下半年經濟成長率達到6%才是有可能的，全年的成長目標應調整到4到4.5%，才是比較合理的預期。因此，應該創造這樣一種輿論態勢，讓中國政府敢於做出這樣的調整。