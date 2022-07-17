廣西成中國疫情新熱點　北海兩官員被免職

中國本土新冠疫情嚴峻。取自澎湃新聞

繼吉林、上海、安徽後，廣西正成為中國新一輪本土新冠疫情 熱點，其中，廣西北海市截至16日24時，此輪疫情已通報染疫者453例，中國當局已派遣國務院 工作組出馬主導防疫，當地更有兩名官員因此被火速免職。

據中國國家衛健委通報，16日，廣西新增本土確診病例9例（均在北海市，其中海城區7例、銀海區1例、合浦縣1例），此外，新增本土無症狀感染者235例（北海市232例，其中海城區173例、銀海區49例、合浦縣10例；南寧市西鄉塘區2例；崇左市龍州縣1例）。

在此之下，此輪疫情北海市已通報本土確診者9例、本土無症狀感染者444例，疫情傳播鏈外溢到南寧、崇左等地。

據央視17日報導，以中國國家衛健委副主任李斌為組長的國務院聯防聯控機制綜合組赴廣西工作組，已深入北海市疫情防控一線，檢查指導疫情防控工作。

同一日，央視報導稱，由於自12日起，廣西北海市海城區發生新冠肺炎疫情並傳播外溢，北海市海城區委副書記、區長蘇礦峰，市衛生健康委員會黨組書記、主任唐崗因在疫情防控中對工作重視不夠，遭廣西壯族自治區黨委決定予以免職。

目前，北海市已於17日進行第五輪全市核酸檢測 ，對高風險區執行足不出戶的管控措施。廣西壯族自治區政府指稱，將努力實現7天社會面動態清零、9天新增病例控制在個位數、14天消除高風險區域、第4天動態調整區域管控的「79144」防控目標。