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經濟成長陷遲滯 中國官員官媒假日接連信心喊話

中央社台北17日電
中國經濟成長呈遲滯，官方利用假日信心喊話。(美聯社)
中國經濟成長呈遲滯，官方利用假日信心喊話。(美聯社)

中國經濟成長呈遲滯，官方利用假日信心喊話。中國人民銀行行長易綱說，受疫情和外部衝擊影響，中國經濟面臨一定下行壓力，人行將加大穩健貨幣政策實施力度，為實體經濟提供更有力支持。

隸屬中國國務院的經濟日報（中國）今天則發表評論文章，指中國下半年經濟恢復的基礎還不穩固，經濟運行仍有不確定和不穩定因素。但因應可能出現超預期的新挑戰、新變化，中國貨幣政策「有充足空間、充分工具」。

但路透引述外資法人分析師看法指出，中國人民銀行由於擔心資本外流，進一步放鬆貨幣政策的空間有限。因為美國聯準會（FED）和其他國家央行正在大舉升息，以對抗不斷飆升的通貨膨脹率。

人行官網16日公布，易綱15至16日以視訊方式，參加二十國集團（G20）在峇里島召開的G20財長和央行總裁會議並發言，作上述表示。

根據人行官網，易綱在說明中國經濟金融形勢時說，中國通貨膨脹率較低，「預期保持穩定」。受疫情和外部衝擊影響，中國經濟面臨一定下行壓力，人行將加大穩健貨幣政策的實施力度，為實體經濟提供更有力支持。

經濟日報今天則以「金觀平」為名發表文章指稱，中國貨幣政策因應不確定性的「工具箱儲備充足」。從外部看，中國高度關注主要經濟體貨幣政策加速緊縮的情況，先前已採取調整外匯存款準備率、加強跨境資本流動宏觀審慎管理等措施前瞻應對，一定程度降低了外部環境變化帶來的負面外溢衝擊。

文章指出，內部來看，中國接下來仍將加大穩健貨幣政策的實施力度，加快落實已確定的政策措施，為實體經濟提供支持。

這篇文章最後說，中國貨幣和金融狀況主要由國內因素決定，貨幣政策將繼續堅持「以我為主」的取向，並「兼顧內外平衡」。同時根據國內形勢把握好政策力度和節奏，增強人民幣匯率彈性，發揮匯率調節宏觀經濟和國際收支自動穩定器功能，保持人民幣匯率「在合理均衡水平上的基本穩定」，積極穩妥因應新挑戰、新變化。

但報導指出，雖然中國6月經濟數據出現改善跡象，在官方堅持嚴厲的「動態清零」政策下，加上中國的房地產市場陷入深度衰退，且前景日益黯淡。法人分析師們預計，中國經濟可能不會迅速復甦。

貨幣 匯率 疫情

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