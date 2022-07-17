廣西北海增241感染 2000多名遊客被滯留

16日廣西北海新增241感染，尚有2000多名遊客被滯留。（廣西雲）

中國廣西疫情 升溫，17日上午，廣西北海市召開新冠肺炎 疫情防控第五場記者會，通報7月16日0-24時，北海市新增本土確診病例9例（含3例由無症狀感染者轉為確診病例）、無症狀感染者232例。尚有2000多名遊客被滯留，北海已成立旅遊服務專班解決訴求。

據廣西日報，7月16日，北海市實行新分區管控，根據風險分級，遵循輕重緩急原則，依次開展集中隔離點、高風險區、中風 險區、低風險區的核酸採樣工作，確保應檢盡檢，不漏一人。如何採購生活物資成了民眾最關心的問題。17日，官員稱處在中高風險區的居民可通過線上線下購買生活物資。

報導稱，民眾可通過小程式在線上下單購買生活必需品，其中，封控區內的民眾可自主選擇任何一家企業，通過掃碼線上下單的形式採購所需生活物資，由企業配送到指定的物資接收點，中風險區的民眾可錯時自行領取；高風險區足不出戶的民眾，由志工送到其家門口。

報導稱，由於目前是暑假期間，北海湧入大量遊客。目前還有2000多名遊客滯留北海，針對滯留遊客遇到的生活難題，北海市成立旅遊服務專班，全力開展服務和保障工作，確保滯留遊客的訴求得到回應。